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Colapinto llega a uno de sus circuitos favoritos con Alpine obligado a reaccionar
El argentino afrontará desde este viernes el Gran Premio de Singapur, una de las pruebas más exigentes del calendario de la Fórmula 1 y que por primera vez tendrá formato Sprint.
Franco Colapinto ya está en Singapur para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1 en un escenario que guarda buenos recuerdos para el piloto argentino y que, según él mismo reconoció, está entre sus preferidos de la temporada.
El circuito callejero de Marina Bay será sede de un fin de semana especialmente exigente, no solo por el calor y la humedad sino también por la cercanía de los muros, el asfalto irregular y las pocas posibilidades de sobrepaso. A eso se suma que este año habrá Sprint, por lo que los equipos tendrán apenas una práctica libre antes de comenzar con las sesiones competitivas.
Colapinto ya conoce el trazado. En 2024, durante su primera temporada en la máxima categoría, terminó 11° en su debut bajo las luces y estuvo cerca de ingresar en la zona de puntos. Un año más tarde finalizó 16° con un Alpine que mostró serias dificultades de rendimiento.
“La pista es implacable y muy divertida para manejar”, afirmó el bonaerense en la previa y destacó la combinación entre curvas técnicas, baches y muros cercanos. También aseguró que correr de noche convierte a Marina Bay en “uno de mis circuitos favoritos del año”.
Singapore sights from the Singapore Flyer 🎡😍 What will the Lion City have in store for us this year? https://t.co/0fFJhV9CHV— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 6, 2026
El desafío llega además en un momento delicado para Alpine. La escudería francesa no sumó puntos en las últimas dos carreras, disputadas en Azerbaiyán y Malasia, y quedó a 22 unidades de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.
La clasificación tendrá una importancia especial. En 11 de los 16 Grandes Premios disputados en Singapur, el ganador largó desde la pole position, una estadística que cobra todavía mayor peso en un circuito donde superar rivales suele ser complicado.
Colapinto remarcó que el formato Sprint obligará a encontrar rápidamente una buena puesta a punto. “Vamos a tener que encontrar rápidamente el nivel adecuado”, señaló, mientras que también anticipó que tener dos clasificaciones representará una oportunidad para buscar una posición que permita pelear por puntos.
La actividad comenzará el viernes a las 5.30 de Argentina con la única práctica libre, mientras que la clasificación Sprint será a las 9.30. El sábado se disputará la carrera corta desde las 6 y la clasificación principal a las 10. La competencia del domingo largará a las 9.
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