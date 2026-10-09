Colapinto terminó 19º en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con un complicado resultado en la única práctica libre del fin de semana. El piloto argentino finalizó en el 19º puesto entre los 22 participantes, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, se ubicó noveno.

El oriundo de Pilar registró su mejor vuelta en 1 minuto, 34 segundos y 983 milésimas, luego de completar 27 giros al circuito callejero de Marina Bay. Su tiempo quedó a 2 segundos y 709 milésimas del líder y a 945 milésimas del francés, quien marcó 1:34.038.

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La sesión, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato mundial, fue encabezada por el británico George Russell, de Mercedes, con un registro de 1:32.274. Charles Leclerc (Ferrari) terminó segundo, a 198 milésimas, mientras que Lando Norris (McLaren) completó los tres primeros lugares, a 273 milésimas.

Colapinto afrontó el entrenamiento después de finalizar 13º en Malasia, con la intención de sostener su evolución y encontrar una buena puesta a punto para una competencia que presenta exigencias particulares por las altas temperaturas, la humedad y las características del trazado urbano.

El rendimiento del argentino estuvo lejos del conseguido por Gasly, quien logró meterse entre los diez mejores y fue uno de los pilotos que más se acercó a los equipos de punta dentro de la zona media de la clasificación.

Detrás de Russell, Leclerc y Norris se ubicaron Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull). El líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), finalizó séptimo, seguido por Isack Hadjar (Red Bull).

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La actividad se desarrolló con intenso tránsito en pista y dificultades en los sistemas de GPS, que complicaron las comunicaciones entre pilotos y equipos.

El formato Sprint reduce considerablemente las posibilidades de trabajar en la configuración de los monoplazas, ya que solamente se disputa una práctica libre antes de la primera clasificación.

Por ese motivo, Colapinto deberá intentar mejorar su rendimiento este mismo viernes, cuando desde las 9.30, hora argentina, se dispute la clasificación Sprint, que definirá el orden de largada de la carrera corta del sábado.

La actividad continuará mañana a las 6 con la Sprint, mientras que a las 10 se desarrollará la clasificación para la competencia principal. El Gran Premio de Singapur se correrá el domingo desde las 9, sobre 62 vueltas al circuito de Marina Bay.