Fórmula 1: Colapinto larga 11º en la Sprint del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto finalizó este viernes en el 11º puesto de la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y quedó a solamente 94 milésimas de segundo de avanzar a la última instancia. El argentino mostró una importante recuperación respecto de la práctica libre, en la que había terminado 19º.

El piloto de Alpine consiguió su mejor vuelta en 1 minuto, 33 segundos y 249 milésimas, un registro que inicialmente le permitió ubicarse entre los diez primeros y mantener las posibilidades de acceder a la SQ3.

¡¡QUE CERCA ESTUVO, FRANCO!! Colapinto metió un vueltón pero no le alcanzó para superar el tiempo de Russell y largará 11° en la Sprint en Singapur. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Traoq8WnhN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Sin embargo, su compañero de equipo, Pierre Gasly, mejoró sobre el cierre de la segunda tanda y marcó 1:33.155, por lo que desplazó al argentino al 11º lugar y se quedó con el último puesto disponible para disputar la definición.

Colapinto había comenzado la SQ2 con algunas dificultades para encontrar el ritmo necesario. En su primer intento registró 1:34.245 y quedó ubicado en la 13ª posición provisional.

En su última salida a pista consiguió descontar casi un segundo y llegó a estar décimo, aunque todavía faltaban varios competidores por completar sus vueltas rápidas.

FRANCO A Q2: Colapinto pasó el corte en la posición 16, en la qualy para la sprint del #SingaporeGP. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/N3g7aNhBdd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2026

Finalmente, el oriundo de Pilar quedó eliminado junto con Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi), Fernando Alonso (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas).

La clasificación también estuvo marcada por un incidente protagonizado por Sergio Pérez, quien golpeó su Cadillac contra uno de los muros y perdió el alerón delantero, lo que provocó una interrupción con bandera roja durante la SQ1.

Más allá de no haber conseguido el pase a la última instancia, Colapinto logró reducir considerablemente la diferencia con Gasly respecto del entrenamiento inicial, cuando había terminado a 945 milésimas del francés.

El resultado le permitirá largar desde la sexta fila en la carrera corta del sábado, con la posibilidad de intentar avanzar hacia los puestos que entregan puntos.