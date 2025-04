Fernando Gago, actual entrenador de Boca Juniors, brindó una entrevista en la que dejó en claro su postura frente a los rumores sobre su posible salida del club. Durante su charla con ESPN, el técnico fue contundente: “Nunca me sentí afuera de Boca. A mí me llamaron un martes, y el miércoles tuve una reunión para venir. Yo no había tenido contacto antes. Tenía una cláusula de rescisión de salida de Chivas. Este club es mi casa”.

Con estas palabras, Gago ratificó su sentido de pertenencia con la institución xeneize, descartando cualquier especulación sobre su continuidad. Además, se refirió al desafío permanente que implica dirigir a Boca. “Cada entrenador, más en esta institución, está siempre en la mira de todos, rindiendo examen. La historia nos obliga a ganar. Yo lo siento, y quiero ganar. En la victoria, trato de no estar. Quiero estar en las malas y me hago responsable”, remarcó.

En cuanto a lo deportivo, Boca se prepara para una serie de compromisos clave en el calendario. El primero será el fin de semana del 11 de abril, cuando el equipo visite a Belgrano de Córdoba. Este encuentro es considerado crucial para mantener la competitividad en el torneo y evaluar el rendimiento del plantel en un contexto exigente.

Luego de ese compromiso, el equipo que dirige Fernando Gago se medirá con Estudiantes de La Plata, el sábado 19 de abril, esta vez en condición de local. Ambos encuentros son determinantes en la pelea por los objetivos trazados, tanto a nivel local como en torneos internacionales.

Si bien los resultados recientes han generado algunas dudas en torno a la figura del técnico, Gago busca mantener la estabilidad del grupo y continuar trabajando en la mejora del rendimiento. Su intención es sostener una línea de trabajo firme y enfocada, más allá de las críticas y la presión mediática que conlleva su cargo.

Con un calendario apretado y la obligación constante de ganar, Gago apuesta a la solidez del plantel y a su compromiso personal con el club para superar los desafíos que se avecinan. Por ahora, el entrenador se muestra firme y determinado a seguir al frente del equipo.

Con información de Somos Boca