La industria y la construcción volvieron a caer: cuáles fueron los sectores más afectados

La industria manufacturera y la construcción registraron un nuevo deterioro durante julio, con bajas superiores al 4,5% en ambos sectores, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Las dos actividades, de fuerte impacto sobre el empleo y la economía, mostraron desempeños negativos aunque con diferencias dentro de cada rubro.

La producción industrial cayó 5% frente a junio y retrocedió 4,9% en la comparación interanual. Con este resultado, el sector acumuló una baja del 2,6% durante los primeros siete meses de 2026. En tanto, la construcción tuvo una contracción mensual del 4,6% y una caída interanual del 4,5%, aunque todavía mantiene un saldo positivo del 1,7% en el acumulado enero-julio.

Dentro de la industria, 12 de las 16 divisiones relevadas mostraron descensos respecto de julio del año pasado. El mayor retroceso correspondió a “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una caída del 31,4%, principalmente por la menor fabricación de equipos informáticos, televisores, celulares y componentes electrónicos. También influyó la reducción en la producción de motores, generadores y transformadores.

Otro de los sectores más golpeados fue “Maquinaria y equipo”, que disminuyó 26,7%. La fabricación de maquinaria agropecuaria se desplomó 46,6% por una menor demanda de tractores, cosechadoras y otros equipos de producción nacional.

La industria textil también continuó en baja: “Prendas de vestir, cuero y calzado” retrocedió 15,9%, afectada por la menor demanda interna y la competencia de productos importados. Además, los productos minerales no metálicos cayeron 12,6%, con una fuerte incidencia de la baja en la producción de ladrillos, afectada por restricciones en la disponibilidad de gas.

El sector automotor registró una disminución del 5,4%, mientras que alimentos y bebidas tuvo una caída más moderada del 0,5%. Entre los pocos rubros industriales que crecieron se destacaron refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, con una mejora del 8,1%, y madera, papel, edición e impresión, con un aumento del 7,1%.

En la construcción, los insumos mostraron resultados mixtos. El asfalto encabezó las bajas con una caída del 23,1%, seguido por el yeso (-21,2%), los ladrillos huecos (-12,9%) y el cemento portland (-8,1%). En contraste, algunos materiales como grifería, tubos de acero y vidrio plano crecieron 22,8%.

Pese al retroceso de julio, el sector de la construcción mantiene algunos indicadores positivos: los puestos de trabajo registrados crecieron 1,2% interanual y los permisos de edificación aumentaron 31,6% en junio respecto del mismo mes del año anterior.

Con información de Infobae