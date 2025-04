Denuncian una brutal golpiza a un chico de 13 años en la puerta de una escuela

Un adolescente de 13 años debió ser internado en la clínica OSECAC de Bahía tras haber sido agredido de forma brutal por tres jóvenes de entre 16 y 17 años. El ataque ocurrió sobre las 13 horas del día lunes, en la puerta de la Escuela Media N°5 (ex Colegio Nacional), de Punta Alta, cuando el menor se disponía a ingresar al establecimiento.

Según dijo su madre, Sofía, el chico quedó inconsciente durante varios minutos por los golpes. En una entrevista con Radio Rosales, explicó que su hijo fue atacado por tres adolescentes, aparentemente por un conflicto surgido a través de las redes sociales. "Mucho no me pudo contar aún porque estaba en estado de shock y vomita todo el tiempo", expresó con indignación. También agregó que en un video que le compartieron se puede ver claramente cómo lo golpean entre los tres agresores.

La madre detalló que el ataque se produjo "en la puerta del establecimiento, al lado de la bajada de discapacitados", y que producto de dicha golpiza, la víctima sufrió una conmoción cerebral. “Todo lo que ingiere lo vomita. Además, tiene hematomas en la cabeza, en el ojo y en el cuerpo”, afirmó.

En medio del dolor, la mujer también expresó su malestar por la actitud de las autoridades escolares. Denunció que desde la escuela no se comunicaron con ella el mismo día del ataque y que tampoco se realizó una denuncia. "Me llamaron recién esta mañana porque fue una mamá a hablar", señaló, visiblemente afectada por lo sucedido.

A pesar de la gravedad del hecho, algunos padres de los agresores se comunicaron con Sofía para pedir disculpas. "Me dijeron que sienten vergüenza por sus hijos", relató. Sin embargo, para ella, dicho gesto no alcanza. “Los chicos hoy no entienden que esto puede terminar en cualquier situación. Podría no tener a mi hijo conmigo”, expresó con preocupación sobre la falta de conciencia entre los adolescentes.