Espectáculos
La columna de la Ubfal: Yanina Latorre reveló el conflicto que la distanció de su hermana
Además, Joaquín Levinton volvió a grabar para "Es mi sueño". Y Nico Repetto será invitado de Mario Pergolini.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Yanina Latorre quedó expuesta en medio de un hecho de reventa de entradas y hoy termina comiéndose todo el hate por culpa de su hermana, la cual usó el Instagram de su mamá de 86 años. Esto obviamente que la ensucia a la conductora que salió rápidamente a sentar postura en relación a la movida que motorizó su sobrino en la previa a la despedida de Lionel Messi".
"Joaquín Levinton volvió ayer a las grabaciones al programa de Guido Kaczka, la productora cree en él y su inocencia, por lo que Kuarzo no tomó ninguna decisión. El cantante está más que tranquilo porque, además, asegura que la chica tiene antecedentes. Hay una denuncia y no hay por qué creerle por ahora a la chica, pero esto será algo que se definirá con el tiempo".
#LosProfesionalesConFlor | El regreso de Joaquín Levinton🎤 El cantante volvió al jurado de "Es mi sueño" y enfrentó a la prensa para dar su testimonio🗨️ ⏰ De lunes a viernes a las 17:00 #VivíElNueve 📺Miralo en vivo en https://t.co/TuiHocbf26 https://t.co/8tpmdUekEJ— El Nueve (@canal9oficial) October 5, 2026
"Nico Repetto estará como invitado el próximo jueves en el programa de Mario Pergolini, para ir promocionando lo que será el programa de verano en El Trece. No está en televisión desde 2018 cuando se despidió de El Noti de la Gente de Telefé, hay una generación no vio aquellos programas de entretenimientos, esto es parte de esta vuelta de las figuras históricas de la TV".
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