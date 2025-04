Flavio Mendoza llega a Bahía con un show a beneficio de los damnificados por el temporal

Flavio Mendoza y Samara producciones presentarán el próximo lunes el espectáculo Arte por Bahía, a total beneficio de los damnificados por el temporal del último 7 de marzo que causó 17 muertes y millonarias pérdidas materiales en la ciudad.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Mendoza comentó que "todo empezó a partir de haber visto lo sucedido hace un mes. Soy un agradecido a mi país que me permite ser profeta en mi tierra. En Santa Fe hago funciones a sala llena y en momentos difíciles, la gente no me dio la espalda".

"Por eso nos sale esto de ayudar. Bahía Blanca sigue con muchísimos problemas, más allá de la ayuda que llegó de distintas provincias. La idea es poder ayudar a la gente que necesita chapas, membrana o pintura", consideró el consagrado artista, en el programa "Bahía Hoy".

Luego, destacó que "haremos un show del que participan escuelas de danza, acrobacia y circo, artistas del ánima, compartiremos el escenario con Fernando Esparza y el trabajo conjunto con la ONG Qenti. Ayudaremos a instituciones para que las donaciones lleguen a las familias damnificadas".

"La logística no es sencilla porque se junta con que mi hijo cumple siete años el viernes y tengo que ir y volver a Buenos Aires, mientras me la paso garroneando (risas), pero creo que somos un país solidario cuando lo necesitamos", finalizó.

Las entradas pueden adquirirse a través de TuEntrada.com. El dinero recaudado se utilizará para la compra de los materiales anteriormente mencionados.