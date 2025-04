Milett volvió a la Argentina para el cumple de Marcelo Tinelli

Este emotivo 2 de abril, la periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna de espectáculos en el aire del programa Hora Pico, emitido por radio LA BRÚJULA 24.

El cumple de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli festejó su 65° cumpleaños rodeado de sus seres queridos. Durante el día, compartió un almuerzo con sus cinco hijos y, por la noche, celebró en el exclusivo Trade Sky Bar del centro porteño, donde recibió a amigos, familiares y a su novia, Milett Figueroa, quien llegó especialmente desde Perú para sumarse a la ocasión.

La actriz y conductora peruana no dejó pasar la oportunidad de expresarle su amor públicamente. Antes del festejo, compartió en sus redes sociales una serie de fotos junto a Tinelli con un mensaje emotivo: “Gracias por ser mi persona favorita hoy y todos los días. Te amo hoy y siempre”.

El conductor y su familia, incluyendo a Milett y su primo "El Tirri", se preparan para retomar las grabaciones de la segunda temporada de "Los Tinelli", el reality que se convirtió en un éxito en Amazon Prime Video y que, por su gran repercusión, tendrá una nueva edición.

Tras la celebración, Tinelli se mostró feliz y agradecido con sus seres queridos, disfrutando de un nuevo año con proyectos personales y profesionales en marcha.

Paris, la nueva integrante de Gran Hermano que busca un hogar

La casa de Gran Hermano 2025 sumó una participante muy especial: Paris, una perrita rescatada que ingresó el martes 1° de abril con un propósito claro. Según explicó el conductor Santiago del Moro, su presencia en el reality busca generar conciencia sobre la realidad de los animales abandonados y fomentar su adopción. “Así como el año pasado lo hice con Arturito, este año lo hago con ella”, comentó Del Moro al presentar a la nueva integrante.

A través de sus redes sociales, el conductor expresó su deseo de que esta iniciativa le brinde a Paris una oportunidad de encontrar una familia. “Ojalá su paso por la casa le consiga lo que siempre mereció: una familia que la cuide, la valore y la llene de cariño. Porque el verdadero premio para ella no es la fama, sino el amor”, escribió en Instagram junto a una imagen de la perrita descansando.

Siguiendo la dinámica de ediciones anteriores, los participantes tendrán la posibilidad de adoptarla cuando finalice el programa. Con esta acción, la producción del reality espera que Paris no tenga que seguir esperando por un hogar, como sucedió con otros animales rescatados en el pasado.

En Argentina, se estima que unos 20 millones de perros y gatos viven en la calle, expuestos a las inclemencias del tiempo y sin conocer el cariño de una familia. Mientras tanto, los criaderos –legales y clandestinos– continúan en aumento, impulsando la tendencia de poner "de moda" ciertas razas, muchas veces modificadas genéticamente para hacerlas más atractivas.

Marianela Mirra rompió el silencio y confirmó su vínculo con José Alperovich

La ex ganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra, sorprendió este martes al publicar una historia en Instagram en la que blanqueó su relación con el ex gobernador tucumano José Alperovich, quien fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza. Según dio a entender en su mensaje, decidió hacer pública la relación antes de que otros lo usaran para extorsionarla.

En el programa “Se Picó”, de Gastón Trezeguet, se revelaron detalles de un encuentro reciente con Mirra. El exparticipante del reality contó que Jorge Rial, tras la victoria de Marianela en GH, le ofreció mudarse a Buenos Aires para trabajar como panelista en Intrusos. Sin embargo, según Trezeguet, la relación entre Rial y Mariana "Niña Loly" Antoniale habría generado celos, lo que terminó con Mirra quedándose sin trabajo y regresando a Tucumán, alejándose por completo de los medios.

Por su parte, Rial aseguró en C5N que Mirra visita regularmente a Alperovich en la cárcel de Ezeiza bajo la condición de "familiar". “Marianela es una de las visitas habituales. Ingresa con autorización como familiar y lo visita dos veces al mes”, afirmó el periodista, confirmando así los rumores que circulaban sobre su vínculo con el exgobernador.

El testimonio de Mirra y las declaraciones de Rial generaron un gran revuelo en el mundo del espectáculo y la política. Hasta el momento, la ex Gran Hermano no ha dado más detalles sobre el contexto de su relación con Alperovich ni ha respondido a las especulaciones que surgieron tras su inesperada revelación.

Vuelve una gran comedia al teatro: “Como el cu…”

La hilarante comedia “Como el cu…”, adaptación argentina de The Play That Goes Wrong, vuelve a la calle Corrientes con una nueva puesta en escena en el Multiteatro. Su estreno está previsto entre fines de mayo y comienzos de junio, prometiendo repetir el rotundo éxito que cosechó en sus temporadas anteriores.

Escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, la obra es un fenómeno teatral mundial en el que todo lo que puede salir mal, sale mal. Con un humor desopilante y un ritmo frenético, se ha convertido en una de las comedias más aplaudidas en Londres y otras grandes ciudades.

El elenco renovado está encabezado por Héctor Díaz, Freddy Villarreal, Dan Breitman, Gonzalo Suárez, Fede Ottone y Diego Reinhold, junto a Vicky Almeida y Maida Andrenacci. La producción está a cargo de Tomás Rottemberg y Javier Faroni, quienes apuestan a mantener el espíritu original de la obra con una versión fresca y renovada.

Cabe destacar que Reinhold y Suárez formaron parte del elenco original, dirigido por Manuel González Gil, que en su momento conquistó al público con una aplaudida interpretación. Con esta nueva etapa, "Como el cu…" se prepara para volver a hacer reír a carcajadas a los espectadores en la emblemática avenida teatral de Buenos Aires.

