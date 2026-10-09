La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este viernes suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros.

La decisión fue adoptada a través de una medida cautelar interina en el marco de una causa impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la eliminación de la normativa por considerar que podría afectar la protección del ambiente y los recursos naturales.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la suspensión permanecerá vigente hasta que el Juzgado Federal de Bariloche determine si los demandantes están habilitados para impulsar la acción judicial y resuelva el pedido de protección cautelar.

El fallo contó con los votos favorables de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz se manifestó en disidencia.

La mayoría consideró necesario adoptar una resolución provisoria para garantizar una respuesta judicial efectiva y evitar posibles daños ambientales irreparables, dado que los tribunales inferiores todavía no habían analizado los planteos presentados.

El edificio sede de la Corte Suprema de Argentina, en Buenos/EFE/Aitor Pereira

El conflicto judicial comenzó a fines de diciembre de 2023, cuando la Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron un amparo colectivo para cuestionar la derogación de la Ley 26.737.

Los demandantes argumentaron que la medida del Poder Ejecutivo podía vulnerar el derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, al eliminar herramientas destinadas a proteger los recursos naturales y la biodiversidad.

Sin embargo, el expediente fue remitido desde Bariloche a la Cámara Federal de La Plata, donde se tramitaba otra presentación relacionada con el mismo decreto, y posteriormente llegó a la Corte sin que se hubieran resuelto los pedidos originales.

La nueva decisión se produce diez días después de que el máximo tribunal rechazara otro amparo contra la derogación de la Ley de Tierras, presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

En aquella oportunidad, los jueces consideraron que la organización no tenía legitimación para impulsar la demanda, que estaba fundamentada en la defensa de la soberanía nacional.

No obstante, aclararon que ese pronunciamiento no implicaba una decisión sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Ahora, la Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se basa en la protección ambiental, mientras que el anterior estaba relacionado con cuestiones de soberanía territorial.

Por su parte, Rosenkrantz sostuvo que el máximo tribunal no tenía competencia para disponer una medida cautelar en este caso y que correspondía enviar directamente las actuaciones al juzgado de Bariloche.

De haberse impuesto esa postura, la derogación de la Ley de Tierras habría continuado vigente mientras avanzaba la investigación judicial.

La normativa sancionada en 2011 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, además de condiciones específicas para la adquisición de grandes extensiones.

Su derogación había sido incluida por Milei en el DNU 70/2023, publicado en diciembre de ese año, como parte de las reformas económicas impulsadas al comienzo de su gestión.

Con la resolución de este viernes, esas restricciones recuperan provisoriamente sus efectos mientras continúa el proceso judicial.

De todas maneras, la Corte todavía no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación. La continuidad de la medida dependerá de lo que resuelva el Juzgado Federal de Bariloche al analizar los planteos pendientes.