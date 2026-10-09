"Mi hija tenía miedo", el desgarrador relato de la mamá de Noelia Díaz tras el femicidio

La investigación por el femicidio de Noelia Díaz, la mujer de 33 años asesinada en Punta Alta, sumó en las últimas horas el testimonio de su madre, Teresa, quien habló en Bahía Hoy, por La Brújula 24, y contó detalles del vínculo que su hija mantenía con Daniel Ferreyra, de 47 años, señalado como autor del crimen y hallado luego sin vida.

El caso había tenido un dato estremecedor: a las 6.07 del jueves, Ferreyra publicó un estado de WhatsApp con la frase “Perdón, la amaba”. Horas después, Noelia fue encontrada sin vida en su vivienda de Corrientes 1073, mientras que el hombre apareció ahorcado en el patio de su domicilio de avenida Tucumán 847.

Teresa contó que la relación había comenzado hacía alrededor de diez meses y que, con el paso del tiempo, empezó a notar actitudes que le generaban preocupación. “Era un hombre celoso, posesivo”, dijo, y agregó: “Yo lo veía como obsesivo. Como mamá lo observaba y nunca me gustó, nunca me cayó bien”.

Según relató, Noelia llegó a sentirse “asfixiada” y hubo episodios previos de violencia. La mujer recordó que en una oportunidad su hija le contó que Ferreyra la había tomado del cuello y amenazado. “Me dijo: ‘Mamá, cuidame la nena, a ver si me pasa algo’. Digo: ‘¿Por qué hablás así?’. Cuando se da vuelta, la veo y tenía una marca en el cuello”, sostuvo.

A partir de esa situación, Teresa le pidió que hiciera la denuncia. “Esto no puede quedar así”, recordó que le insistió. Noelia finalmente fue a denunciar y se dictó una orden de restricción que le impedía al hombre acercarse al domicilio.

Sin embargo, la madre aseguró que Ferreyra siguió apareciendo. “Él siguió acosándola, siguió pasando, y ella tenía miedo”, afirmó durante la entrevista.

También contó que en los días previos volvió a notar mal a su hija y le pidió que atendiera el teléfono cada vez que la llamara. “Yo lo que no quiero es verte mal. Yo quiero verte feliz. Y ese hombre no te hace feliz. Dejalo, mami”, relató Teresa, quien además le recordó que tenía una hija pequeña que criar.

La mañana del hallazgo, la mujer fue hasta la casa de Noelia como hacía habitualmente. Al llegar, notó que la puerta estaba dañada. “Vi la puerta, estaba la parte del marco de arriba hasta abajo sacada. La puerta estaba cerrada, pero se veía la parte de adentro de la casa”, describió.

Luego ingresó y encontró a su hija sin vida. “Voy para la pieza, al baño, estaba prendida, no había nadie, y veo la cama y estaba tirada ahí. Mi hija sin vida, no lo podía creer”, contó.

Teresa dijo que intentó preservar a su nieta de la escena y pidió ayuda de inmediato. “La toqué, estaba helada. Pensé que estaba desmayada”, relató, antes de que un médico constatara que Noelia ya no tenía signos vitales.

La madre también quiso aclarar una versión que había circulado sobre el ingreso al domicilio. “Yo quiero recalcar que la Policía no fue la que tiró la puerta abajo. La puerta ya estaba rota, ya estaba forzada”, remarcó.