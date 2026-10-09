Espectáculos
La columna de la Ubfal: Andrea del Boca haría temporada en Carlos Paz
Además, el divertido momento de Nico Repetto con Mario Pergolini. Y se viene la segunda temporada de la serie vertical de Gime Accardi.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Se está por concretar un elenco que tendría como protagonistas a Andrea del Boca y Antonio Grimau. Se trata de la comedia 'Votemos' que vimos en calle Corrientes y que ahora llegaría a Villa Carlos Paz. Iría en la sala de abajo de Teatro Candilejas porque en la de arriba esta 'Los Mosqueteros' con la actuación de Miguel Angel Rodriguez, Yayo, Seba Almada y Alex Pelao".
"Nicolás Repetto condujo por una noche 'Otro día perdido', en lo que fue la divertida apertura para el programa de Mario Pergolini. Además, adelantó lo que va a ser su futuro formato con entretenimientos para el próximo verano. Ambos hicieron varias bromas y mostraron la misma sintonía, inclusive habló de rumores de separación de Florencia Raggi y que vive en la playa".
"Le fue muy bien con la serie vertical 'Tilf', con la historia de esa ardiente profesora de filosofía y ahora Gimena Accardi junto con Seven Kayne. Ahora se estrenará la segunda temporada en noviembre. Serán 50 capítulos y cuenta con las actuaciones de Luis Machín, Brenda Gandini, Ludovico di Santo y Mica Suarez, siempre en formato vertical que tan de moda se ha puesto".
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