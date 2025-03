Habilitan formulario de pedido de ayuda para estudiantes y docentes de la UNS

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Del Sur (ADUNS) habilitó este lunes un formulario de ayuda para docentes, estudiantes, becarios, investigadores y jubilados frente a las consecuencias de las inundaciones causadas por la tormenta del viernes.

La Comisión Directiva informó que incluye a las EPUNS (sean afiliados o no al gremio), así como estudiantes de las EPUNS, BECARIOS e INVESTIGADORES (sean afiliados o no al gremio) y JUBILADOS DOCENTES de la UNS y las EPUNS (afiliados o no al gremio).

El enlace para llenar el formulario es el siguiente: https://forms.gle/Zj4EdC9NT3f548327

"Ante la devastadora situación que afecta a nuestra ciudad, desde ADUNS, estamos organizando la asistencia y ayuda. Si pertenecés a algún sector de la docencia, estudiante, becario o investigador, AFILIADA/O o NO, completá este formulario. Queremos saber cuál es tu situación y qué necesidades tenés", señalaron.

Por otro lado, pusieron a disposición el alias de la cuenta oficial de ADUNS para quienes quieren donar dinero en efectivo para hacerlo llegar con mayor celeridad a los más damnificados.

Se reciben donaciones de dinero al alias: ADUNS.2022

Banco Credicoop - CUIT: 30709505625

A nombre de ASOC DOC UNIV N SUR ADUNS