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Granizo y nieve en Bahía y gran parte de la región
La tormenta se desató la noche de este viernes y dejó las calles cubiertas con un manto blanco.
Una tormenta de granizo con posterior caída de nieve experimentó Bahía Blanca y gran parte de la región la noche de este viernes, sin que se hayan reportados incidentes.
En la ciudad el granizo dejó una capa blanca en distintos sectores, y aunque fue breve la duración, el grosor permitió que se acumulara en calles y veredas.
Desde la Municipalidad informaron que hasta las 21 no se habían registrado llamados de emergencias debido a la caída del granizo.
En la región el fenómeno también se hizo sentir en localidades de la región.
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