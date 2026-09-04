Granizo y nieve en Bahía y gran parte de la región

Una tormenta de granizo con posterior caída de nieve experimentó Bahía Blanca y gran parte de la región la noche de este viernes, sin que se hayan reportados incidentes.

En la ciudad el granizo dejó una capa blanca en distintos sectores, y aunque fue breve la duración, el grosor permitió que se acumulara en calles y veredas.

Desde la Municipalidad informaron que hasta las 21 no se habían registrado llamados de emergencias debido a la caída del granizo.

En la región el fenómeno también se hizo sentir en localidades de la región.