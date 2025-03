"Tenemos pérdidas millonarias en muchos laboratorios", dijo el rector de la UNS

El rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, describió en el aire de La Brújula 24 la dramática situación que atraviesa la institución, luego del devastador temporal que azotó a Bahía Blanca el pasado viernes.

“En lo personal, por suerte estoy bien, solo cosas menores. En la UNS lo que más sufrió fue el predio de Alem, con todos los subsuelos bajo agua. Ahí teníamos los principales tableros que energizan todo. Vamos a estar un buen tiempo sin electricidad”, explicó con preocupación. Y además, señaló que el esfuerzo por controlar la situación es constante, pero persisten serias dificultades. “Ya lo habíamos vaciado anoche y hoy vimos que tenía agua de nuevo, es decir que está brotando de abajo”, lamentó.

El panorama es desolador en varios sectores clave de la casa de altos estudios. Vega detalló que “tenemos pérdidas millonarias en muchos laboratorios” y describió el estado crítico en que se encuentra la biblioteca central. “Es un desastre, tuvo un metro y medio de agua. Perdimos muchas colecciones. Ahora estamos bombeando, pero queda mucho barro”, indicó el rector, quien reconoció que recuperar el material dañado llevará tiempo y recursos significativos.

En cuanto a la conectividad, otro de los grandes desafíos, Vega explicó que los principales nodos de conexión están fuera de servicio. “Uno cruza el Canal Maldonado y se voló la fibra óptica. La otra que tenemos en Palihue también se cortó, con lo cual estamos sin sistemas, no nos anda nada básicamente. La situación es grave”, subrayó. Esto ha generado una interrupción total en el funcionamiento administrativo y académico de la universidad, que depende en gran medida de sus redes informáticas para operar.

Finalmente, Vega destacó que, a pesar de la catástrofe, la comunidad universitaria no sufrió pérdidas humanas. “Afortunadamente el personal docente y el no docente no ha tenido consecuencias en sus familias, más allá de las pérdidas materiales. Ahora estamos haciendo un relevamiento en cuanto a los estudiantes. Hay muchos chicos que también perdieron todo”, concluyó Vega, reflejando la magnitud del desastre y la necesidad de asistencia urgente para los afectados.