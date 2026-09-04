Dos heridos durante un incidente con explosivos en la Base Naval Puerto Belgrano

Dos personas resultaron heridas este viernes por la mañana durante un incidente ocurrido mientras personal especializado manipulaba material explosivo en los polvorines de la Base Naval Puerto Belgrano.

El Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, José Alberto Martí Garro, dijo a La Brújula 24 que los afectados fueron asistidos rápidamente en el Hospital Naval Puerto Belgrano y se encuentran fuera de peligro.

“Una persona tiene una herida en una mano y la otra una herida en el ojo derecho, que sería un desprendimiento de retina. Están totalmente fuera de peligro”, indicó Garro.

Ambos serán trasladados al Hospital Naval Pedro Mallo, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que sean evaluados por especialistas.

Garro agregó que se está brindando acompañamiento a las familias de los trabajadores y remarcaron que la prioridad está centrada en su atención médica.

"Lamentamos el suceso. Estamos investigando un poco a ver cuáles fueron las causas, pero en este momento lo importante es saber que ellos están muy bien", señaló.

Garro agregó que el incidente ocurrió mientras se realizaban tareas de mantenimiento de rutina a cargo de personal especializado.