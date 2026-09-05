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Final feliz: apareció Bambi, el perro del periodista que era buscado desde ayer
El caniche negro fue encontrado por una vecina en el barrio Bella Vista, cerca del domicilio de Sergio Prieta. Había desaparecido el viernes por la tarde en la zona del parque Boronat.
Terminó de la mejor manera la búsqueda de Bambi, el perro del reconocido periodista bahiense Sergio Prieta, que se había extraviado durante la tarde del viernes en inmediaciones del parque Boronat.
El caniche fue encontrado ayer por la tarde en el barrio Bella Vista, a poca distancia de la vivienda del comunicador, por una vecina que decidió resguardarlo.
La mujer lo llevó hasta su domicilio de Newton al 1600, donde permaneció durante la noche y hasta la mañana de este sábado, cuando finalmente pudo concretarse el reencuentro con su dueño.
La aparición generó alivio debido especialmente al delicado estado de Bambi. El perro tiene 15 años, es ciego, padece alzhéimer, tiene poca movilidad y recientemente había sido sometido a una importante intervención quirúrgica.
Prieta había contado a La Brújula 24 que la desaparición se produjo el viernes entre las 16 y las 18. En ese momento no estaba claro si el animal había salido luego de quedar abierta una puerta o si alguien lo había recogido.
A partir de allí comenzó una intensa búsqueda en la zona del parque Boronat y sectores cercanos, con una amplia difusión del pedido para poder encontrarlo.
Finalmente, Bambi había recorrido una distancia relativamente corta y fue hallado en Bella Vista. Gracias a la vecina que lo mantuvo a resguardo durante varias horas, este sábado pudo regresar junto a Prieta después de una jornada de preocupación.
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