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"Las hacen, las pagan": Bullrich festejó la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil
La senadora destacó en sus redes sociales que desde este sábado se permite juzgar a adolescentes a partir de los 14 años. "Se termina la impunidad", afirmó.
Patricia Bullrich celebró este sábado la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, uno de los proyectos que impulsó con mayor fuerza durante su paso por el Ministerio de Seguridad y posteriormente desde su banca en el Senado.
A través de un posteo en su cuenta de X, la legisladora volvió a reivindicar la modificación que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y remarcó el cambio que representa para los delitos cometidos por adolescentes.
La reforma quedó establecida mediante la Ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma dispuso que comenzaría a regir 180 días después de su publicación, plazo que se cumplió este sábado 5 de septiembre.
DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 5, 2026
Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil.
Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace.
Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a…
De esta manera, los adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos podrán ser sometidos a un proceso penal y eventualmente recibir una condena, algo que no ocurría con el régimen anterior, que establecía el límite en los 16 años.
Bullrich fue una de las principales impulsoras de la iniciativa y durante todo el debate legislativo sostuvo que la edad no debía funcionar como una barrera para determinar responsabilidades penales. Al momento de la sanción definitiva de la ley había resumido su postura con una de las consignas que utiliza habitualmente: “Las hacen, las pagan”.
La legislación establece un régimen específico para adolescentes y contempla distintas respuestas según la gravedad del delito. Entre ellas aparecen amonestaciones, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento, monitoreo electrónico, reparación del daño y, para los hechos de mayor gravedad, penas privativas de la libertad.
En esos casos, el máximo previsto es de 15 años y la norma establece que los adolescentes deberán permanecer separados de los adultos, además de contemplar medidas orientadas a su educación, resocialización e integración social.
La reforma fue respaldada por el oficialismo y bloques aliados, mientras que durante su tratamiento distintos sectores de la oposición cuestionaron la reducción de la edad de imputabilidad y plantearon objeciones sobre el enfoque y la implementación del nuevo sistema.
Con la entrada en vigencia de la ley, desde este 5 de septiembre los delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años quedan alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil.
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