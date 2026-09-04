Detuvieron al hermano del intendente de Punta Alta: lo acusan de balear a un joven en una pierna

Ramiro Aristimuño (42), hermano del intendente de Coronel Rosales, fue detenido este viernes acusado de balear a un hombre de 31 años en una vivienda de Punta Alta en un altercado por una "disputa sentimental".

El hecho ocurrió alrededor de las 14 en un domicilio ubicado en 11 de Septiembre al 100, de la vecina localidad y la víctima fue identificada como Federico Nicolás Prestipino, quien denunció que Aristimuño había golpeado la puerta de su vivienda y que, cuando salió a atenderlo, le efectuó un disparo.

El proyectil impactó en el muslo izquierdo de Prestipino y según su declaración, posteriormente le dio un culatazo en la cabeza.

La víctima aseguró que se trataría de una "disputa sentimental" con Aristimuño relacionado con su actual pareja, una joven de 21 años que se encontraba en la casa al momento del ataque.

El herido fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde recibió asistencia médica y se estableció que se encontraba fuera de peligro.

Tras el episodio, Aristimuño escapó a bordo de un automóvil y poco después efectivos de la SubDDI lo interceptaron en el barrio Albatros 27.

Dentro del vehículo, según informó la Policía, secuestraron un revólver calibre 22 largo, municiones y una balanza de precisión.

Durante el procedimiento también fue detenido también Matías Ballesteros, de 43 años, quien acompañaba a Aristimuño y tenía entre sus pertenencias una bolsa de nylon con una sustancia blanca, cuyo contenido deberá ser determinado mediante pericias.