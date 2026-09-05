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Excandidato a intendente volcó con su auto en el microcentro
Se trata de Héctor Trujillo. El siniestro ocurrió en Vieytes y Moreno. Hubo otros dos vehículos involucrados. No se registraron heridos.
Un Chevrolet Onix conducido por un histórico dirigente del PJ bahiense volcó este sábado luego de un choque ocurrido en calle Vieytes, en una maniobra que también involucró a una Toyota Hilux y una Ford F100.
De acuerdo con la información recabada, la Ford F100, conducida por Carlos Santiago Delistovich, de 58 años, se encontraba estacionada sobre la mano izquierda y se disponía a salir.
Detrás circulaba una Toyota Hilux al mando de Claudio Turani, de 62 años. Al advertir la maniobra de la camioneta, el conductor se desplazó hacia el carril derecho para evitar un impacto.
En ese momento, un Chevrolet Onix que circulaba detrás, conducido por Héctor Trujillo, de 78 años, whitense e histórico dirigente peronista, chocó contra la Toyota y terminó volcando.
Pese a la violencia del impacto, Trujillo pudo salir del vehículo por sus propios medios y no se registraron personas heridas. La Ford F100 no llegó a tener contacto con la Toyota y tampoco sufrió daños.
Los tres conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, que arrojaron resultado negativo. En el lugar trabajaron Policía Local y la guardia de Defensa Civil.
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