Ataque de furia: golpeó a su novia, arremetió contra los policías y terminó preso

Un hombre de 39 años fue detenido durante la madrugada de este sábado acusado de golpear a su pareja y de agredir a uno de los policías que intervino en el procedimiento.

El episodio ocurrió alrededor de la 1.30 en una vivienda del barrio Banco Provincia, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia de género.

Al llegar a Guardia Vieja al 700, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a David Lenox Sagredo, quien se encontraba alterado y, según la información oficial, habría golpeado con sus puños a su pareja, una mujer de 27 años.

Como consecuencia de la agresión, la víctima presentaba escoriaciones y enrojecimiento en el pabellón auricular derecho.

Cuando los agentes intentaron detenerlo, el hombre se habría resistido y golpeó en el rostro a uno de los policías. Tras un forcejeo, los efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas.

Sagredo fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó a disposición de la Justicia. Interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La causa fue caratulada como lesiones leves en el marco de la Ley 12.569, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.