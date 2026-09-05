Colapinto largará séptimo en Monza y Gasly dio el golpe con la pole para Alpine

Franco Colapinto completó este sábado una muy buena actuación en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 al conseguir avanzar hasta la Q3 en el circuito de Monza, donde marcó el octavo registro (largará séptimo por la penalización a Kimi Antonelli), en una jornada histórica para Alpine, que tuvo a Pierre Gasly como el más rápido de todos.

El argentino confirmó las buenas sensaciones que había dejado durante los entrenamientos y desde el comienzo de la clasificación se mostró competitivo. En la Q1 terminó cuarto, mientras que Gasly sorprendió al quedarse con el mejor registro de la tanda.

¡FRANCO TERMINÓ CUARTO EN LA Q1!



El tiempo de Colapinto ilusiona para lo que viene en la clasificación del #ItalianGP.



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Colapinto volvió a responder en la Q2. Con una vuelta de 1m22s400 terminó octavo y consiguió superar el corte para ingresar entre los diez pilotos que definieron la pole position. Gasly también avanzó con comodidad y mantuvo a los dos Alpine en la pelea por las primeras posiciones.

La actuación representó otro paso adelante para el argentino, que este fin de semana utiliza por primera vez el paquete completo de actualizaciones que la escudería había estrenado en el auto de Gasly durante el Gran Premio de Países Bajos.

¡FRANCO SE CLASIFICÓ A LA Q3!



Colapinto tuvo un gran desempeño en la Q2 al finalizar octavo en el #ItalianGP.



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El gran protagonista, sin embargo, fue el francés. Gasly cerró una clasificación inesperada para buena parte del paddock y consiguió la pole position, por lo que largará desde el primer lugar en la carrera del domingo.

La actuación de Alpine cobra todavía mayor relevancia teniendo en cuenta que durante buena parte de la temporada estuvo lejos de pelear con los equipos de punta. En Monza, en cambio, sus dos autos consiguieron instalarse entre los principales protagonistas.

¡FRANCO SE CLASIFICÓ OCTAVO PARA EL #ItalianGP!



Además del puesto de Colapinto, Alpine festejó por la pole de Gasly.



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Colapinto ya había mostrado un buen ritmo durante todo el fin de semana: fue noveno en la primera práctica, undécimo en la segunda y décimo en el último entrenamiento del sábado, siempre cerca de la zona de puntos.

La carrera del Gran Premio de Italia se disputará este domingo desde las 10, hora argentina, sobre 53 vueltas al denominado “Templo de la Velocidad”, con Gasly encabezando la grilla y Colapinto nuevamente en condiciones de pelear por puntos importantes para Alpine.