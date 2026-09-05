"Con el acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi saldamos una deuda de 30 años"

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, destacó la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a la región y puso en valor la inauguración del nuevo Acueducto Pedro Luro–Hilario Ascasubi, una obra que permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable para más de 13 mil vecinos.

“Antes de la inauguración de esta obra estábamos muy mal. Es un reclamo de casi 30 años, con problemas de presión de agua en el área de Ascasubi”, señaló el jefe comunal.

Bevilacqua recordó que el antiguo acueducto se encontraba prácticamente obsoleto y presentaba pérdidas en distintos sectores. La nueva infraestructura demandó una inversión cercana a los 5.600 millones de pesos y fue financiada a través de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El intendente remarcó que las gestiones para concretar la obra comenzaron años atrás y sostuvo que la problemática había sido planteada durante distintas administraciones provinciales. “Una cosa es el discurso y otra es la realidad. No se pueden juntar 5.600 millones de pesos entre los vecinos para hacer un acueducto. Se necesita un Estado que acompañe”, afirmó.

La obra demandó alrededor de dos años y medio de ejecución y, según Bevilacqua, permitió dar respuesta a una problemática que había generado reclamos y movilizaciones entre los habitantes de la zona.

En ese sentido, explicó que el Municipio había definido dos grandes obras vinculadas al abastecimiento de agua como prioridades estructurales: el sistema Pedro Luro–La Salada–Hilario Ascasubi y el proyecto Sauce Chico–Médanos.

Sobre este último, Bevilacqua aseguró que el proyecto técnico definitivo estaría concluido en diciembre para luego ser elevado a la CAF en busca de financiamiento. La iniciativa contempla una inversión estimada en 15 millones de dólares e incluye una planta potabilizadora y una estación de impulsión para transportar agua desde Sauce Chico hacia Médanos.

“Esperemos que pueda licitarse el año que viene. Es una obra muy importante para mi gestión, pero fundamentalmente para los vecinos de esa localidad”, expresó.

El intendente también destacó la inauguración de una nueva escuela en Hilario Ascasubi, otra obra que, según señaló, llevaba alrededor de 25 años de reclamos por parte de la comunidad educativa.

Bevilacqua recordó que el proyecto comenzó a gestionarse entre 2020 y 2021 y que inicialmente había sido incorporado al programa nacional “Mil Escuelas para la Argentina”. Tras el cambio de Gobierno nacional y la interrupción de los fondos cuando restaba aproximadamente un 5% de los trabajos, sostuvo que la Provincia asumió el costo necesario para finalizar el establecimiento.

“Poder mirar las caras de los chicos, las maestras y los padres después de más de 25 años de espera es muy importante para nosotros”, concluyó.