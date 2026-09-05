Detienen al exgobernador Urribarri tras quedar firme su condena por corrupción

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido durante la noche del viernes y trasladado a la cárcel de Paraná, luego de que quedara firme la condena a ocho años de prisión que recibió por delitos de corrupción.

La orden fue dispuesta por el Tribunal de Juicio que lo había condenado y también alcanzó a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y al exministro de Comunicación Pedro Báez, quienes recibieron penas de seis años y medio de prisión en la misma causa. Los tres deberán comenzar a cumplir sus condenas en la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.

Urribarri fue buscado por efectivos policiales en su domicilio de Concordia y trasladado durante la madrugada hasta Paraná, en un recorrido de unos 280 kilómetros. El exgobernador ingresó al establecimiento penitenciario después de un viaje de casi cuatro horas.

El dirigente peronista había sido condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La decisión de detenerlo llegó luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso que tenía pendiente para intentar revertir la sentencia.

Unidad Penal N°1 Dr. Juan J. O'Connor en Entre Ríos.

Antes de concretarse el traslado, su defensa solicitó que pudiera cumplir la pena bajo arresto domiciliario por razones de salud. El abogado Leopoldo Cappa argumentó que Urribarri se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde diciembre de 2025 y planteó que su permanencia en una cárcel podría agravar su cuadro.

Sin embargo, el Tribunal consideró “improcedente” el pedido y sostuvo que, al tratarse de una condena firme, será el Juzgado de Ejecución de Penas el que deberá resolver eventualmente bajo qué modalidad se cumple la sentencia.

Los jueces también ordenaron que el Servicio Penitenciario realice un examen médico exhaustivo al momento del ingreso y garantice la continuidad de los tratamientos y la medicación que necesiten los condenados.