Kicillof inauguró una escuela y puso en marcha el acueducto Pedro Luro-Ascasubi

El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°8 de Hilario Ascasubi y puso en funcionamiento el renovado Acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi, dos obras que demandaron una inversión provincial superior a los $6.500 millones.

La nueva sede educativa, que llevará el nombre Héroes de Malvinas, permitirá mejorar las condiciones de cursada de más de 275 estudiantes y cuenta con seis aulas, SUM, cocina y dependencias administrativas.

La obra había sido paralizada por el Gobierno nacional y posteriormente retomada por la Provincia, con una inversión de $1.048 millones.

“Esta nueva escuela es el resultado directo del esfuerzo, el sacrificio y la lucha colectiva de toda la comunidad educativa de Ascasubi”, sostuvo Kicillof, quien agregó que “sin Estado no hay escuela, y sin escuela no hay futuro”.

Durante la jornada, el Gobernador también visitó la Escuela de Educación Especial N°504, la primera de esta modalidad en la localidad, y entregó formalmente la resolución de creación.

Además, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quedó habilitado el renovado Acueducto Pedro Luro-Hilario Ascasubi, que mejorará el abastecimiento de agua potable para más de 13 mil habitantes.

Los trabajos, ejecutados por ABSA, demandaron una inversión de $5.476 millones e incluyeron el reemplazo total de la antigua cañería de asbesto cemento por una red de PVC a lo largo de 16,43 kilómetros.

“Cuando dicen que la obra pública tiene que desaparecer, lo que quieren es sacarle la posibilidad al pueblo de que viva mejor”, afirmó Kicillof, quien remarcó que la Provincia continuará priorizando inversiones en infraestructura, educación y servicios.