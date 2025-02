Así son los F1 2025: la presentación del Alpine de Colapinto

En una jornada histórica en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, todas las escuderías de la Fórmula 1 presentaron sus monoplazas para la temporada 2025 con motivo de conmemoración del 75° aniversario de la categoría. Los equipos tuvieron siete minutos cada uno para mostrar sus nuevos coches y se reveló, entre otros, el de Alpine, donde fue traspasado Franco Colapinto.

Cabe destacar que la FIA les obligó a no mostrar 100% todos los detalles de los autos, por lo que se muestran más que nada los patrocinios y colores que utilizarán. El piloto argentino, que estará como reserva (al menos en el arranque del certamen), no dijo presente en el evento por decisión de la escudería francesa, que no quiso exponerlo y solo fue con sus pilotos titulares: Pierre Gasly y Jack Doohan.

Así fue la presentación del A525 esta noche en el #F175LIVE 🩷🌟pic.twitter.com/8GrsOYlvOA — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) February 18, 2025

Las diferentes escuderías presentaron a sus nuevos diseños de monoplazas para la temporada 2025 de la Fórmula 1 en orden invertido a cómo terminaron en la tabla de constructores en 2025: Sauber, Williams, Racing Bulls, Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren.