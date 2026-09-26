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Qué sanción recibió Colapinto tras su accidente en el GP de Azerbaiyán
La Federación Internacional del Automóvil determinó que el piloto argentino deberá ceder cinco posiciones en la grilla de salida de la próxima carrera de la Fórmula 1, sin tener en cuenta a las de tipo sprint.
A tan solo unas horas del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, la FIA difundió la sanción que recibió Franco Colapinto, quien provocó un triple accidente en el relanzamiento de la carrera en el circuito de Bakú, puesto que también se vieron implicados su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris, que lo criticó duramente minutos después. A diferencia de lo que había sugerido el actual campeón del mundo, el argentino deberá ceder cinco puestos en la grilla de salida de la próxima carrera.
Con el GP de Bahrein en el horizonte, el cual se disputará entre el 2 y 4 de octubre en Malasia (debido a las modificaciones implementadas en el calendario por los conflictos en Medio Oriente), el pilarense sabe que partirá con una desventaja notable en relación a los otros pilotos, aunque podrá participar en dicha carrera y, de alguna manera, redimirse de lo que él mismo calificó como "un grave error".
A su vez, el documento emitido por la FIA expresó los motivos por los cuales los comisarios deportivos, después de analizar la maniobra, determinaron aplicar esta sanción. “Tras el reinicio, COL (Colapinto) se acercó a GAS (Gasly) por detrás hacia la curva 1. COL frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomar la curva de manera controlada. Se pasó de largo en la curva y entró en contacto con el lateral izquierdo de GAS, quien luego impactó a NOR y ambos abandonaron”, explicaron.
Fuente: TyC Sports
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