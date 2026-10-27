Colapinto no correrá la primera práctica libre del GP de México: los motivos

Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La escudería Alpine confirmó que el argentino deberá ceder su monoplaza al italiano Gabriele Minì, integrante de su programa de jóvenes pilotos.

La decisión responde a una exigencia reglamentaria de la categoría, que establece que los pilotos titulares deben dejar sus autos en manos de novatos durante determinadas sesiones de entrenamientos libres a lo largo de la temporada.

De esta manera, Colapinto no estará en pista el viernes a las 15.30, horario argentino, cuando se desarrolle la primera tanda de ensayos. Su debut en el circuito mexicano quedará para la segunda práctica, prevista para las 19.

Según informó Infobae, la modificación no está relacionada con el rendimiento del argentino, sino con la necesidad de Alpine de cumplir con las disposiciones de la Fórmula 1 para promover la participación de nuevos talentos.

El elegido es Gabriele Minì, un italiano de 21 años que integra la Academia Alpine desde 2023 y actualmente compite en la Fórmula 2, donde ocupa el cuarto puesto del campeonato, con dos victorias y otros siete podios.

Aunque será su primera participación en una sesión oficial de un Gran Premio, el joven piloto ya cuenta con experiencia al volante de monoplazas de Fórmula 1 gracias al programa de pruebas privadas de la escudería francesa.

Por su parte, Colapinto se mostró entusiasmado con la posibilidad de recuperarse después de un complicado paso por Estados Unidos, donde debió abandonar por los daños que sufrió su auto tras un incidente con Arvid Lindblad.

“Con Gabriele en mi coche para esta sesión obligatoria de entrenamientos libres con un novato, tengo ganas de salir a la pista el viernes por la tarde y, con suerte, comenzar lo que será un fin de semana competitivo para nosotros”, expresó el argentino en declaraciones difundidas por Alpine.

El piloto de Pilar viene de abandonar en Singapur y Austin, por lo que buscará cortar esa racha negativa en un escenario que presenta dificultades particulares debido a su altitud, superior a los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

La menor densidad del aire obliga a los equipos a trabajar especialmente en la configuración aerodinámica y la refrigeración de los vehículos, aspectos que Colapinto y sus ingenieros deberán ajustar con una sesión menos de entrenamientos.

El argentino tendrá su primera oportunidad de girar el viernes por la tarde y continuará el sábado con la última práctica libre y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo 1 de noviembre.

Cronograma del Gran Premio de México (horarios de Argentina):

Viernes 30 de octubre: primera práctica libre a las 15.30 (sin Colapinto) y segunda práctica a las 19.

Sábado 31 de octubre: tercera práctica libre a las 14.30 y clasificación a las 18.

Domingo 1 de noviembre: carrera a 71 vueltas desde las 17.

La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.