Qué debe pasar para que Boca y River vuelvan a cruzarse en el Clausura

Todavía se sienten los cimbronazos que dejó el polémico triunfo de Boca sobre a River en la Bombonera el último domingo y ya se empieza a escpecular con la posible disputa de una nueva versión del Superclásico. Queda por disputarse una sola fecha de la primera fase y existen diversas combinaciones de resultados que podrían hacer que los dos colosos del fútbol argentino vuelvan a cruzarse en playoffs, incluso en octavos de final.

El escenario actual es el siguiente: el equipo de Rodolfo Arruabarrena está segundo de la Zona A, con 30 puntos, tres menos que Instituto (33); su rival sería el séptimo del otro lado, que hasta ahora es Independiente Rivadavia (22). En tanto, el Millonario está cuarto (23) y se enfrentaría por un lugar en cuartos de final con Lanús (25), quinto en el otro grupo.

Más allá de esto, lo cierto es que hay un dato que hace que las chances de un Superclásico en octavos crezca: Boca solo puede terminar entre el primer y el cuarto puesto de la Zona A; y River, entre el cuarto y el octavo de la Zona B. Si se da la combinación de que entre ambas posiciones sumen 9 (1° y 8°, 2° y 7°, 3° y 6° o 4° y 5°), se cruzarían inmediatamente.

Qué debe pasar para que Boca y River se crucen en octavos de final del Clausura

Boca 1° y River 8°:

Zona A: Boca debe ganarle a Defensa y Justicia, que Instituto pierda y descontarle los dos goles de diferencia que llevan los cordobeses.

Zona B: River debe perder con Aldosivi y Sarmiento e Independiente Rivadavia tienen que ganar. Además, Belgrano y Barracas Central deben empatar para superar al Millonario y completar ese escenario.

Boca 2° y River 7°:

Zona A: Boca debe ganarle a Defensa y Justicia e Instituto no perder. También sería suficiente que empatara si Vélez no gana.

Zona B: Si River pierde con Aldosivi y Sarmiento o Independiente Rivadavia ganan. Además, deberían empatar Belgrano y Barracas Central para también superar al Millonario.

Boca 3° y River 6°:

Zona A: Boca debe perder ante Defensa y Justicia y que Vélez no gane.

Zona B: River tiene que empatar o perder con Aldosivi; Belgrano y Barracas Central, empatar o ganar; y Sarmiento e Independiente Rivadavia no deben ganar.

Boca 4° y River 5°:

Zona A: Boca debe perder con Defensa y Justicia y Vélez ganarle a Unión.

Zona B: River tiene que empatar o perder en su visita a Aldosivi; Belgrano o Barracas Central puede empatar o ganar, y Sarmiento e Independiente Rivadavia no tienen que ganar.

* Si River gana, casi seguro no habrá cruce de octavos de final ante Boca, ya que el Millonario (+5 en diferencia de gol) se mantendría en la cuarta posición, salvo que Belgrano (+3) o Barracas (+2)ganen y le descuenten en la diferencia de gol.

Si no es en octavos, igualmente podrían cruzarse en cuartos o en semifinales; no hay ningún escenario descartado. Si no es en esta próxima instancia, existe la posibilidad de que se dé en la siguiente. Aunque suene complejo, si Boca termina en una posición impar (1° o 3°) y River, en una par (4°, 6° u 8°); o viceversa, Boca en una par (2° o 4°) y River en una impar (5° o 7°), podrían medirse antes de la final si ganan sus respectivos cruces.

Fuente: TyC