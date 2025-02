Motochorros asaltan a una chica y le apuntan a una verdulera para que no se meta

Mercedes es una oyente de La Brújula 24 que se comunicó con la producción de este medio para relatar un difícil momento que la tuvo como protagonista, ocurrido anoche en Teniente Farías y Fitz Roy.

Fue pasada las 21 cuando escuchó una detonación de arma de fuego en la calle, mientras atendía su verdulería. Estaba con un cliente y ambos salieron a ver lo que pasaba. Ahí se llevarían la desagradable sorpresa.

"Estaba con un vecino del barrio y sentimos un disparo, primero pensamos que se había caído el cartel de chapa que tengo afuera y cuando salimos vimos como una pelea. Pensamos que era una pareja, pero vimos la moto parada y nos dimos cuenta de que no. Les pegamos el grito, nos apuntaron a nosotros también y nos mandaron para adentro", recordó.

Y agregó: "El vecino se cruzó para agarrar a los chicos y se fueron. Eran dos los delincuentes en moto y la víctima, una chica de acá enfrente. Uno solo nos apuntó, el que estaba en la moto no sabemos si estaba armado o no. Me parece que estaban a cara descubierta".

Respecto de la víctima, Mercedes contó que terminó visiblemente afectada por lo sucedido. "Es de acá del barrio, estaba muy nerviosa después de lo que pasó y se fue enseguida para su casa. Enseguida vinieron como cuatro patrulleros y empezaron a dar vueltas. Ella nos dijo que no los conocía".

"Se fueron por Farías, para el lado de Colón. El tema es que falta luz acá, es una boca de lobos, está completamente oscuro. Esa cuadra no se ve nada", consideró con indignación.

Fuentes oficiales, en tanto, le indicaron a esta redacción que minutos antes habían tomado intervención en Falcon y Fitz Roy, alertados por una mujer que había sido interceptada por un solitario malviviente vestido con la camiseta de Boca, que le quiso robar el celular.

Poco después, el mismo sujeto junto a un cómplice propiciaron el intento de robo frente a la verdulería de Mercedes, efectuando un disparo intimidatorio al piso y huyendo con rumbo desconocido.