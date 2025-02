La columna de la Ubfal: la vida le sonríe en 2025 a Darío Barassi

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desmenuzó las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la habitual columna en el programa "Hora Pico".

"Se dijo que Darío Barassi iba a pasar a Telefé, algo que desmentí oportunamente. Se compró una casa alucinante y se mudó con su familia. La armó a puro canje y se lo merece. Va a filmar una comedia para toda la familia. Grabará Ahora Caigo en El Trece, pese a que se decía que iba a conducir otros programas. Quizás haya una segunda parte del reality que hizo con Wanda".

"Los jóvenes Coti Romero y Nacho Castañares, que parecían estar sorpresivamente separados, ahora volvieron a estar juntos. Se ve que era una ruptura nada grave. Ambos tienen mucho trabajo en Telefé y deben evitar pelearse tanto. Es una pareja muy linda que no debería caer en una ruptura definitiva por el bien de ambos ex participantes de la casa de Gran Hermano".

"Sabrina Rojas le tiró algunos dardos a Griselda Siciliani, quien no entra en ese juego y es feliz con el gran éxito de la segunda temporada de la serie de Netflix Envidiosa y con su relación de pareja con Luciano Castro. La primera de las mencionadas aprovecha que tiene un programa de televisión al aire por América y eso le ayuda a polemizar, algo que no me parece nada mal".



