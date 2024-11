Desde México, Martín Demichelis reveló un detalle desconocido sobre su salida de River

Martín Demichelis, actual entrenador de Rayados de Monterrey, rompió el silencio sobre su partida de River Plate. En una entrevista con el medio mexicano TUDN, el técnico reveló que su salida de Núñez no fue de común acuerdo, como se informó oficialmente. "No me imaginaba en México, no voy a ser hipócrita. Apenas me cesaron, me contactaron desde Alemania", afirmó el DT, contradiciendo el comunicado del club.

El exentrenador de River detalló que, tras su desvinculación, esperaba una oportunidad en Alemania, país donde vivió ocho años como jugador y cuatro como técnico. Sin embargo, al estar todas las vacantes ocupadas en ese momento, aceptó rápidamente la propuesta de Monterrey. "No me imaginé que iba a salir algo tan interesante y rápido. Cuando decidieron que sea yo, no lo dudé", expresó.

En su etapa al frente de River, Demichelis dirigió 87 partidos, con 52 victorias, 18 empates y 17 derrotas, logrando una efectividad del 66.66%. Durante su ciclo, conquistó tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. No obstante, su salida se anunció como una decisión "de común acuerdo" con las autoridades del club, versión que ahora desmiente.

Actualmente, en Monterrey, el técnico lleva dirigidos 13 encuentros, acumulando seis triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Este viernes 29 de noviembre, su equipo enfrentará a Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liga MX, un desafío clave en su corta pero prometedora carrera en el fútbol mexicano.

