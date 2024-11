Estudio científico reveló cómo hacer crecer el PBI del país: "Dormir para ser más ricos"

Según una investigación de un equipo de biólogos y economistas publicada en The European Journal of Health Economics, si cada adulto de los que viven en la Argentina durmiera entre 7 y 9 horas, el PBI podría crecer hasta 1,27%. El biólogo argentino Diego Golombek, divulgador y especialista en cronobiología, y uno de los autores de la investigación, conversó este martes con La Brújula 24.

"Esa falta de las horas de sueño tiene claras consecuencias sobre el estado de ánimo, la salud y la memoria, pero también sobre la productividad y los accidentes", le dijo a "Hora Pico", con la conducción de Franco Bahl. "Si en este país todos durmiéramos de 7 a 9 horas, el PBI podría crecer casi 1,3%, lo cual es un montón de plata y queremos que se difunda esto, porque hay que dormir, entre otras cosas, para ser más ricos", agregó.

Tema de debate: el horario matutino para los estudiantes

El dormir las horas necesarias es bueno no sólo para los adultos. De ahí que Golombek diera su opinión sobre el horario de ingreso en el nivel medio, cuestión que es motivo de debate desde hace años. "El 'reloj biológico' no marca la misma hora a lo largo de la vida. En adolescentes está como retrasado. Por eso para ellos es normal chatear o estudiar hasta cualquier hora; el problema es que al día siguiente el secundario empieza a las 7.20 y los chicos están literalmente dormidos. Hay evidencias que indican que, si se retrasara el horario de ingreso al secundario, eso tendría grandes beneficios para los chicos sin perjudicar a los padres, al transporte, al turno tarde u otras variables", explicó y agregó: "Estamos muy a favor de que al menos se intente en algunas escuelas este cambio; veamos cómo sale, hagamos ciencia y ahí veremos de implementarlo a nivel nacional".

Un dilema eterno: el cambio de huso horario

Para el experto, el cambio de horario según la época del año -algo que durante años se implementó en la Argentina- "no sirve de nada".

"La excusa para el cambio de horario siempre fue un ahorro energético y no es tan así porque, lo que se ahorra por un lado, se gasta por otro. El problema no es el cambio de horario, que nuestro país no lo hace más, sino el huso horario. Argentina está desfasado una hora de lo que debería ser su horario geográfico. Y las provincias cordilleranas del oeste tienen un desfasaje superior, de dos horas", indicó.