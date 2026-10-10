Confirmación del suicidio del femicida de Punta Alta daría por cerrada la causa

La investigación por el femicidio de Noelia Díaz (33) continúa avanzando y los elementos reunidos hasta el momento refuerzan la hipótesis de que su expareja, Daniel Ferreyra (47) años, se quitó la vida tras cometer el crimen.

Según pudo saber La Brújula 24, las distintas medidas de prueba realizadas en las últimas horas han avanzado en la reconstrucción de los hechos. Aunque todavía restan actuaciones para completar el expediente, todo apunta a que la investigación judicial quedaría cerrada, debido al fallecimiento del principal sospechoso.

En casos como estos la Justicia debe reunir los elementos necesarios para establecer las circunstancias del femicidio y una vez que se confirma que el autor se suicidó, no existe posibilidad de avanzar con la acción penal.

En las últimas horas se conoció también el resultado preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Noelia, que estableció que murió por asfixia mecánica por estrangulación a lazo.

La mujer presentaba varias vueltas de un cable eléctrico alrededor del cuello, que le provocaron lesiones musculares y una perforación de la laringe.

Noelia fue encontrada sin vida el jueves en su vivienda de Punta Alta, mientras que Ferreyra apareció ahorcado en el patio de su domicilio en otra ubicación.

El caso también dejó al descubierto antecedentes de violencia de género. La víctima había denunciado a su expareja y contaba con una prohibición judicial de acercamiento de 200 metros, vigente hasta el próximo 19 de octubre.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial bonaerense, Federico Montero, confirmó que la mujer había denunciado incumplimientos de esa medida. El 7 de septiembre, incluso, utilizó el sistema municipal Ojos en Alerta para advertir que Ferreyra había pasado en bicicleta frente a su domicilio.

La madre de Noelia, Teresa, también aportó detalles sobre la relación durante una entrevista realizada el viernes en el programa Bahía Hoy, por La Brújula 24.

Contó que Ferreyra tenía comportamientos celosos y posesivos y que, en una oportunidad, su hija le había relatado que el hombre la tomó del cuello y la amenazó. “Me dijo: ‘Mamá, cuidame la nena, a ver si me pasa algo’”, recordó Teresa, al reconstruir uno de los episodios previos al asesinato.

La investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego, titular de la UFIJ N.º 5, quien busca completar las medidas probatorias antes de adoptar una resolución definitiva.