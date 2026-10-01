Scaloni, tras el triunfo ante Bolivia: la Selección sin Messi, la "identidad" y el momento para los jóvenes

Buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, juntando pases y llegando al arco. Creo que esa es la identidad de esta Selección, más allá de quién esté. El desafío es seguir jugando de esta manera y que los chicos que vengan entiendan que esa es la forma”. Las palabras de Lionel Scaloni dan esperanza. Proyectan. Porque si bien solo se trató de un amistoso en la vuelta post Mundial, el semblante del entrenador es uno que apunta a lo que viene. Y aún con la falta de la firma para la renovación, eso es un buen indicio.

“ Vamos a probar jugadores más que sistemas. La manera la tenemos aceitada, hemos probado otras cosas pero no es la idea”, agregó el entrenador. Y claro que sus reflexiones, además de ver lo que viene, van direccionadas a la ausencia de Messi en ese futuro. Pero el líder de la Scaloneta, si bien entiende que el 10 “es irremplazable” y valoró el papel de Nico Paz, pensado como su reemplazante, como “importantísimo”, confía en que el plan es “ilusionarnos con seguir compitiendo con las mismas herramientas”.

En esa misma línea, destacó la responsabilidad del equipo para afrontar el partido: “Fue como tiene que ser cada vez que se viste esta camiseta. Los de más experiencia podrían venir y decir que ya jugaron dos Mundiales y se relajan, y eso no pasa. Está bueno que los chicos de abajo vean eso. Todos vienen con ganas, demuestran que quieren estar. No hay otra manera de afrontar los partidos”.

Y claro, así, Scaloni también se refirió a la inserción de los más jóvenes: “Para nosotros es un orgullo darles la oportunidad, creemos que es el momento ideal para que puedan disfrutar de su convocatoria, sabiendo que antes jugar con esta camiseta no era tan fácil y costaba un poco más. Ahora es un buen momento para explotar su potencial”. No son palabras vacías. Ayer, debutaron otros cinco futbolistas en su ciclo: Román Vega, Santiago Simón, Equi Fernández, Valentín Gómez y Leonel Flores, y ya son 70 los que se estrenaron con la camiseta de la Mayor bajo sus órdenes. El DT mantiene la fórmula y proyecta. Eso, es otro buen indicio.

Todas las frases de Scaloni en conferencia

El clima en Córdoba: “La primera reflexión es que estuve muy emocionado en el himno. Veíamos escuchar y cantar a los chicos, se notaba que eran chicos. Es otra cosa positiva además del partido".

El amistoso: “La sensación es que afrontaron el partido como tiene que ser cada vez que se viste esta camiseta. Más allá del resultado, se vio que el equipo tiene una identidad y juegue quien juegue se va a respetar. Individualmente es difícil después de una victoria así, todo el equipo hizo un partido completo. Todos vienen con ganas, demuestran que quieren estar. No hay otra manera de afrontar los partidos”.

Los estrenos de los jugadores: "Creo que para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es ilusionante, aún más en la Selección, te das cuenta todo lo que les genera. Para nosotros es un orgullo darles la oportunidad, creemos que es el momento ideal para que puedan disfrutar de su convocatoria, sabiendo que antes jugar con esta camiseta no era tan fácil y costaba un poco más. Ahora es un buen momento para explotar su potencial”.

El hecho de jugar fuera de Buenos Aires: “Vamos a intentar jugar en el Interior, todo el mundo merece ver a la Selección, pasa que en la cancha de River entra mucha gente eh. Es muy lindo ver el cariño”.

Cómo jugar sin Messi: "Es irremplazable, buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, juntar pases y llegar al arco. Creo que esa es la identidad de esta Selección, más allá de quién esté, aunque con él la cosa cambia. El desafío es seguir jugando de esta manera, y que los chicos que vengan entiendan que esa es la forma”".

El próximo amistoso: “Vamos a probar jugadores más que sistemas. La manera la tenemos aceitada, hemos probado otras cosas pero no es la idea. El rival del sábado es importante, será una buena prueba".

Palabras para el pibe Flores: “Les pedimos a los chicos que hagan acá lo que hacen en sus clubes, Flores lo hace muy bien. Hay que cuidarlo. En Boca lo tratan bien y saben cómo hacerlo, es un talento que hay que cuidarlo, como Franco (Mastantuono) que tienen la misma edad”.

Sobre Paz y Mastantuono: "El papel de Nico, importante como el de Franco, Prestianni, los chicos que vienen de atrás. Ya vino al Mundial, lleva tiempo con nosotros y tiene un nivel alto, nos da otra cosa que Franco por ejemplo, que es más eléctrico y de banda. Nico es más enganche, con otras características".

Su futuro: “La continuidad, de ayer a hoy, no cambió mucho”.

Los laterales: “Hoy jugó Román, jugó Agustín y Santi Simón. No tenemos a Nahuel, sancionado, y Gonzalo no fue convocado, pero siguen estando en el radar. Tenemos cubierto el puesto, sobre todo el derecho. El izquierdo, con Román se abre una buena oportunidad, con Nico Tagliafico que esperemos que pueda estar en el último partido, con Facu Medina. Tenemos opciones y es lo importante”.

El elogio para los más experimentados: “Me gustó el trabajo de todos, no me gustaría nombrar a uno solo. Los de más experiencia podrían venir y decir que ya jugaron dos Mundiales y se relajan, y eso no está. Está bueno que los chicos de abajo vean eso. Su ejemplo vale mucho más de lo que yo pueda decir. Mientras los más veteranos afronten los partidos de esa forma, los demás seguirán atrás”.

Si se puede jugar la Finalissima y quién va a heredar la 10 de Mess i: “No tengo ni idea de la Finalissima, ya me dirán si es que se juega. La número 10, en estos partidos no, hasta el 6 la va a usar Leo, y a partir de la siguiente fecha veremos a quién se la damos. Hay un montón que la pueden llevar, antes de oficializarse lo va a saber el jugador”.

El Flaco López: “Estamos contentos con el Flaco, cada vez que entra deja su sello. Siempre tiene situaciones. Te da balón parado, es un jugador muy completo. Puede jugar de segunda punta o de 9, también de extremo”.

Qué les dijo a sus jugadores en el reencuentro post Mundial: “Fue muy parecida a la charla después de Qatar, esta camiseta no merece otra cosa que competir. Cuando nos juntamos ahora fue igual, hay que seguir porque seguimos siendo una Selección competitiva”.

Romero capitán: “Cuti para nosotros es un gran futbolista, estando sano, si no es el mejor pega en el palo. En el Mundial no estuvo como queríamos a nivel físico. Nos da un plus, es un jugador especial. Tiene buen pase, a veces se le va un poco la pierna y es un poco lo que tiene que corregir. Es el capitán de la Selección, formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar”.

Fuente: Olé