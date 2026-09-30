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Lucas Faggiano y Boca hicieron podio en la Copa Intercontinental
El base bahiense fue parte de la experiencia xeneize en China, donde el equipo argentino terminó tercero tras ganar dos partidos y perder otros dos.
Lucas Faggiano cerró una nueva experiencia internacional con Boca y volvió a dejar presencia bahiense en un torneo de primer nivel.
El Xeneize finalizó en el tercer puesto de la Copa Intercontinental, disputada en China, luego de completar el certamen con un registro de dos victorias y dos derrotas. El campeón fue NBA G-League United.
Boca llegó al torneo como ganador de la última edición de la Basketball Champions League Americas y compartió el Grupo B con Beijing Royal Fighters, equipo local, y el propio NBA G-League United, que luego se quedaría con el título.
El debut fue con triunfo ante Beijing Royal Fighters por 88 a 78, en un partido que Boca empezó a encaminar con un segundo cuarto clave. Faggiano aportó 5 puntos, 1 rebote y 6 asistencias en 18 minutos.
Luego, el conjunto argentino cayó frente a NBA G-League United por 79 a 74, pese a haber tenido una buena primera mitad. En ese encuentro, el base bahiense terminó con 8 puntos, 1 rebote y 1 asistencia, también en 18 minutos.
En semifinales, Boca enfrentó a Rytas Vilnius, campeón de la BCL europea, y perdió 77 a 70. Faggiano tuvo su mejor aporte ofensivo del torneo, con 11 puntos y 2 asistencias en 16 minutos.
El cierre fue con una amplia victoria ante RSSB Tigers por 93 a 62, resultado que le permitió al Xeneize subirse al podio. En ese partido, Faggiano sumó 5 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en 18 minutos.
Así, Boca cerró una participación histórica en China y el bahiense volvió a ser parte de una competencia internacional de jerarquía, en una temporada que lo sigue teniendo como protagonista dentro del básquet argentino.
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