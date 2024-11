Susana Giménez va por un ídolo y tres parejas

En esta nota te acercamos un resumen con los títulos del espectáculo abordados por la periodista Laura Ubfal en el programa "Hora Pico", por LA BRÚJULA 24, por supuesto.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com.

Griselda Siciliani: “Lo que diga Sabrina me genera incomodidad”

Este lunes, Sabrina Rojas generó revuelo en su programa de América TV al hablar sobre su pasado con Luciano Castro. Aunque mencionó haberse “sanado” de la relación, insinuó que cuando estaban juntos, Griselda Siciliani le enviaba mensajes a Castro. Sabrina incluso dejó entrever que esa conexión entre ellos podría persistir, lo que rápidamente capturó la atención de los medios y generó una respuesta por parte de Griselda.

Griselda Siciliani no tardó en reaccionar. En una entrevista en el programa “A la tarde”, donde el cronista Oliver Quirós recogió sus declaraciones, Griselda mostró incomodidad con el tema y expresó su deseo de que no se hablara de ella en esos términos. “Estoy al tanto de lo que dijo, no escuché todo, pero prefiero que no se hablen de temas íntimos míos. Trato de entender que esto es parte de la vida pública, pero no es algo en lo que quiera participar. Me molesta, aunque trato de mantenerme al margen”, manifestó Siciliani, dejando clara su postura.

Además, Griselda, visiblemente incómoda con el conflicto, señaló que aunque no es indiferente a lo que se dice de ella, prefiere mantenerse enfocada en su vida y no involucrarse en polémicas. En tono reflexivo, afirmó: “No es que no me afecte, pero no es mi tema”, marcando su posición de no querer avivar rumores que le incomodan y que considera parte del precio de la exposición mediática.

Mostrándose relajada y sin ánimo de confrontar, Griselda agregó: “Estoy en un momento hermoso de mi vida, tanto en el trabajo como con mi familia”. Al respecto, aprovechó para bromear sobre su situación sentimental y reírse de los comentarios de Rojas y de Flor Vigna, comentando: “Estoy flojísima de papeles”. Finalmente, cerró su respuesta con tranquilidad y buena disposición: “Me genera una incomodidad pequeña y no es para quejarse”.

El cruce entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani ha capturado la atención del público, quienes siguen de cerca el desarrollo de este conflicto. La respuesta calmada de Siciliani refleja su intención de no alimentar el escándalo, mientras Rojas sigue en el foco mediático por sus recientes declaraciones.

Susana Giménez va por un ídolo y tres parejas

Luego del éxito de “Mi Pareja Puede” y el reciente escándalo que protagonizó Lizy Tagliani con sus comentarios hacia Cami Homs, Susana Giménez vuelve a apostar por este entretenido formato en su programa de los domingos. En esta ocasión, tres parejas de famosos competirán en divertidos desafíos para poner a prueba cuánto confían en sus parejas y cuánto están dispuestos a arriesgar.

Las parejas invitadas en esta nueva edición son Sol Pérez y su pareja Guido Mazzoni, quienes esperan a su primer hijo; el tenista Diego "el Peque" Schwartzman junto a su esposa, la influencer Euge de Martino; y finalmente, el Polaco y Barby Silenzi, quienes aportarán su toque especial a la noche. Cada uno de estos dúos buscará ganar el juego, mientras el comediante Nazareno Mottola animará cada momento con su humor característico.

Además, en el tradicional living de Susana, la diva recibirá como invitado especial al exfutbolista Kun Agüero. El Kun, reciente papá de Olivia junto a su pareja Sofía Calzetti y padre de Benja, de 15 años, compartirá detalles de su vida familiar y su experiencia como padre. Benja, su hijo mayor, ya sigue sus pasos en el fútbol y juega en las inferiores de Independiente, lo que seguramente será tema de conversación en el programa.

El programa promete más entretenimiento con el ya famoso segmento “Salven los millones”, donde Susana seguirá repartiendo dinero en efectivo a los afortunados participantes. En esta sección, tanto las llamadas telefónicas como el juego de preguntas y respuestas pondrán a prueba el conocimiento y la rapidez de los concursantes, dándoles la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero.

Susana Giménez ha logrado darle un toque especial a sus domingos con esta propuesta de entretenimiento que combina desafíos, risas y grandes premios, y esta edición promete mantener el mismo éxito. Las divertidas intervenciones de los invitados y el ambiente relajado y familiar hacen que este programa se haya consolidado como uno de los favoritos del público.

Con “Mi Pareja Puede” y “Salven los millones”, el programa del próximo domingo será una combinación de emociones, humor y mucha energía, ideal para disfrutar en familia.

Marina Calabró se suma al panel de “Gran Hermano”

Santiago del Moro sorprendió a todos al anunciar una incorporación especial para la nueva edición de “Gran Hermano”: Marina Calabró, su ex compañera en “Infama”, se suma al panel de analistas que discutirán las intensas dinámicas del reality. La elección de Calabró, una reconocida profesional, promete dar un toque único a los debates y análisis, generando grandes expectativas entre los seguidores del programa, que arranca en diciembre.

El nuevo estudio de “Gran Hermano” ya está en construcción, y Del Moro adelantó un cambio en la habitual programación: la primera eliminación será un lunes, ya que Susana Giménez continuará ocupando la franja de los domingos durante el próximo mes. Esta decisión trae consigo una interesante variación en el ritmo del programa, adaptándose a la fuerte competencia en la televisión.

La inclusión de Marina Calabró en el panel añade otro nivel de interés, ya que se espera que aporte su estilo característico y sus opiniones afiladas. Aún quedan algunos nombres por confirmar, pero el panel se va armando con figuras que seguramente generarán intercambios intensos y entretenidos. La audiencia está atenta a cómo se configurará finalmente este equipo de analistas y qué sorpresas podrán aportar a las polémicas del reality.

Actualmente, Marina Calabró sigue trabajando en LN+, y aunque se rumorea un posible cambio a A24, también conduce su propio programa en El Observador, de lunes a viernes a las 18 horas. La llegada de Calabró a “Gran Hermano” abre una nueva etapa en su carrera, manteniendo su presencia en diferentes medios, y seguramente atraerá a sus seguidores al esperado ciclo.

El regreso de “Gran Hermano” viene con grandes expectativas, y la incorporación de figuras como Marina anticipa una temporada cargada de discusiones profundas y momentos de tensión. Con Del Moro al frente y un panel renovado, los fanáticos del reality ya comienzan a especular sobre las estrategias y conflictos que se desarrollarán en esta edición.

La nueva temporada de “Gran Hermano” promete ser una de las más intensas y comentadas del año. Con un estudio renovado, un panel de alto nivel y la clásica dinámica de eliminaciones, el reality buscará consolidarse una vez más como uno de los favoritos del público argentino.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com.