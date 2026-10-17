Deportes
Lesión del "Dibu" Martínez: sufrió una fractura de maxilar y deberá ser operado
Los estudios neurológicos, cervicales y dorsales dieron resultados favorables.
Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una fractura de maxilar durante el partido que Chelsea le ganó 2-0 a Everton por la Premier League y deberá ser operado, según los primeros informes médicos conocidos tras su traslado a un hospital.
El arquero argentino protagonizó un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite a los 65 minutos del encuentro disputado en el Hill Dickinson Stadium. Martínez había salido a despejar con los puños un centro dentro del área cuando impactó contra su rival y quedó tendido sobre el césped.
Los médicos lo atendieron durante aproximadamente ocho minutos, lo inmovilizaron y posteriormente lo retiraron en camilla, mientras recibía oxígeno. Antes de abandonar el campo levantó un brazo para transmitir tranquilidad.
Aunque Chelsea todavía no difundió un comunicado oficial sobre su diagnóstico, los primeros reportes señalaron que el campeón del mundo presenta una lesión ósea en la mandíbula que requerirá una intervención quirúrgica.
El periodista Gastón Edul informó que los estudios realizados descartaron otras complicaciones de gravedad. “Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello”, señaló. Además, confirmó que “tiene una lesión en la mandíbula y lo van a operar”.
El entrenador Xabi Alonso también se había referido al estado del futbolista inmediatamente después del encuentro. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución”, explicó.
Más tarde agregó: “Esperemos que no sea nada grave, pero por ahora tenemos que esperar”.
Desde la Selección argentina siguieron con atención lo ocurrido. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, contó que el golpe activó rápidamente las comunicaciones internas y expresó su deseo de que la lesión no tuviera consecuencias mayores.
El tiempo de recuperación dependerá de la intervención y de la evolución posterior. Chelsea deberá afrontar próximamente compromisos por la Premier League y la Copa de la Liga, mientras que Argentina volverá a jugar durante la Fecha FIFA de noviembre.
Con información de Infobae
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