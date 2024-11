Fuerte denuncia mediática por violencia contra Cristian U

Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24, como siempre. Porque todo lo que hay que saber del mundo del espectáculo está en Hora Pico.

Cenuncia para Cristian U

En el TeamUbfal de este domingo tuvimos las dos voces de una fuerte denuncia mediática contra Cristian U por violencia de género contra su ex pareja de cuatro años, la modelo uruguaya Daiana de los Santos.

Quien dio a conocer la información que, supuestamente llegará a la Justicia, es el representante de modelos oriental Fernando Cristino, dueño de la agencia donde trabaja Daiana.

En el programa hablamos con Cristino, quien desde Punta del Este, habló sobre el tema. Y también escuchamos a Cristian U que hizo su descargo sobre el tema del que se lo acusa.

Pampita avanza con Pepa

Primero fue el Teatro Colon, después la cena en Gardiner, y el chape en el VIP de Tequila y ahora llegó el domingo en el Polo para Pampita y Martín Pepa.

Casi como de manual, el romance va dando pistas continuadas en esta relación que avanza para la pareja de la top model y el aficionado al Polo y empleado de alto rango de James Packer, cuyo padre ya era amigo de los Tanoira y los Pieres y amante de la Argentina hace décadas, tradición que sigue su hijo en nuestro país.

Ambos estuvieron en la Tribuna de Palermo en este domingo, donde triunfó La Dolfina con goles de Poroto Cambiasso.

Pampita ya conoce ese mundo por amigos en común y no si bien no es habitué ya se la ha visto en la competencia palermitana en años anteriores.

Por estas horas se vienen para la top model los viajes al exterior, Paris, Londres y Tailandia, adonde viajar junto a muchas influencers, desde Juli Poggio a Stephanie Demner.

Bien argentina, “la china” que enamoró a Lamothe

Se viene la segunda temporada de “Envidiosa” y cuenta Débora Nashimoto que su personaje crece (ya está grabado) y está muy contenta con eso.

De “china” no tiene nada. Débora es argentina, descendiente de abuelos japoneses que huyeron de la guerra después de Hiroshima y con ese nombre pusieron una tintorería en el barrio de Belgrano donde criaron a su hijo, piloto de avión de la Fuerza Aérea que combatió en Malvinas, papá de la actriz.

Fue a partir de una foto con Esteban Lamothe (fuera de los sets) cuando se empezó a hablar de la relación entre ambos.

“La gente está como loca. Salió una foto toda borrosa, ahí creo que en LAM, y yo al toque me fui a España, entonces fue como el meme de la nena, ¿viste?, con el incendio atrás. Esteban quedó acá en la Argentina y lo atacaron todos los medios a él. Yo me fui a presentar una película por veinte días a Europa y dije “bueno, voy a fingir que esto no está pasando”. A la pregunta de todos, sí, somos nosotros los que estamos en esa foto, no lo vamos a negar. Que la próxima me saquen una foto un poco más linda, no sé, caminando, los dos con un café en la mano, un poquito, no, no, esa toda borrosa, él está encorvado, ni se nota que soy yo” le dijo a TN en una nota.

