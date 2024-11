Milei justificó la salida de Mondino y adelantó: “Los responsables van a ser echados”

El despido intempestivo de Diana Mondino como canciller generó un cimbronazo político en el gobierno nacional, pero el presidente Javier Milei ratificó esta mañana su decisión y adelantó que no será la única salida que habrá en el área diplomática.

En una entrevista con su pareja, Amalia “Yuyito” González, el jefe de Estado consideró que votar a favor de Cuba y quedar en la vereda de enfrente de los Estados Unidos e Israel fue “un error imperdonable que le costó el puesto en 30 minutos” a la ex funcionaria.

“No sólo le costó el puesto a Mondino, todos los responsables de esto van a ser sumariados y echados”, adelantó el Presidente con tono vehemente.

Luego arremetió sin contemplaciones contra los diplomáticos de carrera que integran la Cancillería: “Entiendo que ellos están enamorados de la burocracia internacional, viven una vida parasitaria, es la agenda woke dentro de la agenda 2030, que busca avanzar sobe las libertades individuales; es un conjunto de imbéciles y arrogantes que se creen que le pueden manejar la vida al resto, pero si quieren manejar un país, que vayan y ganen las elecciones”, los desafió.

En el mismo sentido, Milei se mostró indignado porque los encargados de representar a la Argentina en una reciente Asamblea de la ONU votaron en contra de EEUU e Israel, durante una sesión en la que se debatió levantar el embargo a Cuba.

“¡¿Cómo van a sacar un comunicado en línea opuesta al Presidente?!”, preguntó con incredulidad el mandatario. “Estoy para echar a todos los involucrados en esa gestión, son traidores a la Patria. Estamos viendo el formato legal para echarlos, la política exterior la fija el Presidente, no podés ir y votar cualquier cosa”, remató.

Antes, Milei había explicado que el “error es imperdonable” porque él llegó a la Casa Rosada con una campaña que tenía tres ejes muy bien definidos: 1) la política económica, con la motosierra, el ajuste fiscal y la competencia de monedas, que le pusieron dolarización; 2) la lucha contra la inseguridad, el que las hace las paga, con la enorme labor de Patricia Bullrich y de Sandra Pettovello que le pusimos fin a los gerenciadores de la pobreza; 3) y lo otro era mi política internacional, en mis actos había muchas banderas de Israel; vos no podés ir a una votación en la que todos quedan de un lado e Israel y EEUU de otro, cuando nosotros tenemos que estar ahí…”.

En otro fragmento de la entrevista, el jefe de Estado recordó su triunfo en las elecciones de 2023 y consideró que se impusieron las fuerzas del cielo, a pesar de haber sido víctima de “la campaña más sucia de la historia”.

“Se han metido con mi familia, con mi hermana, con mis perros, han sobornado gente para que hable mal… Toda esa basura sacó lo peor de la política y aunque no soy rencoroso, tengo memoria y recuerdo a cada uno de los que me ensuciaron y calumniaron”, advirtió.

Milei cantó para su novia

Durante la charla, Yuyito contó que conoció las canciones de Elvis Presley por recomendación de su novio, Javier Milei. “A mí me encantan los temas de él que más tienen que ver con nosotros”, expresó la conductora y dijo que son “Let it be me” y “Unchained Melody”.

Para agasajar a su pareja, la conductora puso algunas de las canciones que más le gustan al político, quien no dudó en entonar los temas en vivo. Mostrando su lado más romántico, el político cantó “Unchained Melody” y conmovió a su novia.

“Es el único cantante popular que podría haber sido cantante lírico”, detalló el presidente luego de cantar. Además, explicó cómo se volvió fanático del artista. “Encontré un documental donde pasaban un tramo del recital de Hawaii de 1973″, comentó. “Si, lo vimos hace no mucho”, agregó la conductora en ese momento. “A partir de eso, quedé muy impactado con Elvis”, aseguró el mandatario.

Al hablar de sus canciones favoritas de Presley, Milei reveló que es “Suspicious Minds”. Sobre esto, indicó: “Fue el primer tema que me impactó, la letra trata de las mentes sospechosas. Musicalmente es enorme, maravilloso. La versión que más me gusta es una de él en un show en Las Vegas, es impresionante”, comentó y contó que tiene más de 100 discos del rey del rock and roll.

Milei visitó a Amalia "Yuyito" González, cantó temas de Elvis Presley y pidió "Libre" pic.twitter.com/DUvU8LLM2k — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 4, 2024

Fuente: LB24 / Infobae / TN.