Radio Mitre tiene el nombre del reemplazo de Lanata

Aunque Nelson Castro ya ha declarado que no aceptaría el puesto, los rumores en Radio Mitre insisten en su posible designación como reemplazo en la conducción de la segunda mañana de la emisora, que actualmente está a cargo del equipo de Jorge Lanata, liderado por Jesica Bossi. Castro, una figura de confianza del Grupo Clarín, ha sido mencionado como candidato para asumir la conducción de “Telenoche” junto a Dominique Metzger y para hacerse cargo del espacio radial que ocupa actualmente Lanata con “Sin Filtro”.

Por respeto y cautela, Castro no ha querido comentar sobre el tema, especialmente dado que Lanata está atravesando un estado crítico de salud, aunque su situación se ha mantenido estable este jueves. Es comprensible que no sea prudente discutir sobre quién podría ocupar su lugar en el futuro, ya que la recuperación de Lanata podría ser un proceso prolongado. A pesar de esto, Nelson Castro sigue siendo una figura destacada en Radio Rivadavia, aunque hasta el momento no ha firmado su contrato para 2025, a diferencia de Jonatan Viale, quien ya lo ha hecho.

El tiempo determinará si el doctor Castro decide cambiar Rivadavia por Mitre el próximo año, cuando la nueva programación comience el 1 de febrero. También será fundamental ver qué equipo lo acompañará en el programa de media mañana, un espacio crucial para la radio. Otro aspecto a considerar es el pase entre Eduardo Feinmann y quien ocupe el horario de 10 a 13 el próximo año, un escenario que sería impensable si Jonatan Viale llegara a esa franja horaria.

Kiwita, la mamá de Lola Lanata en defensa de los empleados que licenció Elba

En la mañana de este jueves, Sara Stewart Brown, conocida como Kiwita, exesposa de Jorge Lanata, donadora de su riñón y madre de su hija menor, Lola (20), se pronunció en sus redes sociales para explicar su decisión de utilizar un poder irrevocable que le otorgó el periodista. La clave de su intervención radica en la protección de tres empleados de Lanata, a quienes su actual esposa, la doctora Elba Marcovecchio, ha decidido licenciar sin goce de sueldo, utilizando otro poder que también está firmado por su marido.

Kiwita enfatizó que tiene la certeza de que Lanata no estaría de acuerdo en que las personas que lo han acompañado fiel y amorosamente durante más de veinte años, y que ya son parte de su familia, se queden sin cobrar su sueldo, incluso si la ley lo permite. “Lanata no piensa ni actuó jamás de esta forma”, afirmó. Además, destacó su larga relación con el periodista, explicando: “Conozco a Lanata hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza que se extendió más allá de nuestra separación, acompañando las decisiones de cada uno”.

Sara describió a Lanata como un hombre valiente y fiel a sus convicciones, que siempre ha protegido y defendido a sus hijas, afirmando que jamás permitiría que alguien les hiciera daño. La disputa entre Sara y Elba ahora se ha trasladado al ámbito legal, y será la Justicia quien determine si la actual esposa de Lanata puede desprenderse de estos empleados que han sido parte de la vida del periodista. La situación plantea un nuevo desafío legal, que pondrá a prueba las relaciones personales y profesionales en el contexto de esta complicada situación familiar.

Elba contraataca: “Se van a matar por la plata”

Con la revelación del poder en manos de Sara Stewart Brown, situación que ya fue expuesta en una nota anterior, la tensión con la doctora Elba Marcovecchio ha escalado. Marcovecchio refutó las declaraciones de la exesposa de Jorge Lanata y utilizó su cuenta de Instagram para hacer un nuevo descargo. En medio de esta guerra que ha pasado de ser mediática a legal, será la Justicia la encargada de determinar si el poder irrevocable que posee Kiwita invalida las decisiones de Elba, como la de licenciar sin goce de sueldo a algunos de los empleados de Jorge, quienes llevan años trabajando para él.

Elba ha argumentado que tomó esa decisión debido a la falta de recursos financieros, mientras que la contraparte sostiene que la abogada despojó del poder a la administradora de Lanata y se lo otorgó a su secretaria, dándole el control sobre la gestión de los fondos. En este sentido, se afirma que algunas facturas no habrían sido enviadas, lo que habría impedido el cobro de las publicidades del periodista en su programa radial, afectando aún más la situación económica.

Este enfrentamiento, que comenzó en lo privado, ha adquirido un tono público y jurídico, poniendo en jaque las relaciones laborales y personales en el entorno de Lanata. Las decisiones de ambas partes ahora están bajo la lupa, y el desenlace dependerá de la interpretación judicial de los poderes legales en juego. Mientras tanto, los empleados del periodista se encuentran en una situación incierta, a la espera de una resolución que determine el futuro de sus puestos y salarios.

La disputa refleja no solo un conflicto por el manejo de los recursos y el control del entorno de Lanata, sino también un choque de voluntades que tendrá repercusiones en el círculo cercano del periodista.

Carla Peterson y Nancy Dupláa como Thelma y Louise

Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes se convirtieron en grandes amigas tras trabajar juntas en “Cien días para enamorarse”, vuelven a compartir pantalla en un nuevo desafío: la serie “El tiempo de las moscas”, basada en el libro de Claudia Piñeiro. La química entre ambas actrices fue tan evidente en su trabajo anterior que Peterson incluso le dedicó su Martín Fierro a Mejor Actriz a Dupláa con un gesto inolvidable. Esta vez, la dupla regresa en una producción que promete cautivar al público con una combinación de humor, suspenso y emotivas situaciones.

La serie cuenta la historia de dos ex presidiarias, interpretadas por Peterson y Dupláa, que enfrentan la posibilidad de reincidir en el crimen. Sus personajes, Inés y La Manca, aceptan un encargo que pronto descubren es una trampa, lo que las obliga a convertirse en improvisadas detectives para desenmarañar el peligro que las acecha. Sin recursos y con el tiempo en contra, ambas protagonistas deberán usar todo su ingenio para salvarse y resolver el misterio.

Con la dirección de Ana Katz y Benjamin Naishtat, “El tiempo de las moscas” promete ser una miniserie cargada de emociones y giros inesperados. La producción está a cargo de Vanessa Ragone, quien ya ha demostrado su éxito en títulos como “Betibú” y “Las viudas de los jueves”. La combinación de estos talentos asegura una propuesta de alta calidad que tocará temas profundos, pero siempre con una dosis de humor y reflexión.

Además de la participación estelar de Carla Peterson y Nancy Dupláa, el elenco incluye a reconocidos actores como Valeria Lois, Osqui Guzmán, Jimena Anganuzzi, Diego Velázquez, Carlos Belloso y Julia Dorto. Juntos, conforman un equipo que promete llevar adelante una historia que explora la amistad, la libertad y las decisiones que marcan nuestras vidas.

“El tiempo de las moscas” se perfila como una de las grandes apuestas de la ficción argentina, con una narrativa que se enriquece por el peso actoral de sus protagonistas y la dirección de cineastas reconocidos. La serie, aún sin fecha de estreno, ya genera expectativas entre los seguidores del cine y la televisión nacional, quienes esperan ansiosos ver nuevamente en acción a esta dupla de grandes amigas y actrices.

