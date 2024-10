Acusan a una cadete de dejar sin turnos a los pacientes del Penna

En la mañana de hoy llegaron varias denuncias a la producción de La Brújula 24, dando cuenta de la existencia una mujer que se queda con todos los turnos que se dan en el Hospital Penna.

Gabriela es la persona a la que algunos pacientes acusaron de dicha maniobra. Pero ella lo niega y en contacto con el programa "Bahía Hoy" dijo que trabaja en cadetería, "como lo hace cualquiera".

"Soy cadete, me dedico a hacer trámites. También en Anses y la Municipalidad, trabajo hace 4 años haciendo esto, lo único que cobro es el viaje. Hoy vino una señora que me filmó y mandó el video. Yo fui a las 3:30 de la mañana a hacer fila y esta persona pensó que había sacado tres turnos de una misma especialidad, pero no se puede. Saqué para Dermatología, Neumonología y Ginecología", comentó.

Y agregó: "Yo voy sola, no me acompaña nadie, pero hay cuatro cadetes más. ¿Por qué no se quejan con los otros? Hoy estábamos los cuatro ahí y solamente me filman a mí. Me vienen tirando mierda por todo. A mí me contratan porque la gente no quiere pasar toda la noche afuera del Penna. Hice la cola como todo el mundo, con los papeles como corresponde de cada paciente. Ahí te piden número de documento, derivación de la sala médica, todo".

En esa misma línea, Gabriela remarcó que "no es que los cadetes sacamos todos los turnos. Hoy llegué 3:30 de la mañana y tenía 7 personas adelante. Si la especialidad da 10 turnos no es problema mío, el problema es ese porque hay mucha demanda".

"Hoy dieron 3 especialidades y yo saqué uno de cada uno. La señora que me grabó estuvo mal, porque me tendría que haber preguntado primero. Ayer robaron una cartera y nadie filmó nada. Para boludeces graban, pero no hay que ensuciar a la gente", se quejó.

Y añadió: "No tengo a nadie a cargo mío, no tengo soldaditos como se dice en la jerga. El único que me acompaña es mi marido, para llevarme y traerme. Ya hablé con la gente del hospital y le explicamos la situación, encima involucran gente que no tiene nada que ver, como los de seguridad".