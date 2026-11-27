En su habitual columna de espectáculos por La Brújula 24, la periodista Laura Ubfal repasó las principales novedades de la farándula argentina y adelantó algunos de los proyectos televisivos que comenzarán a tomar forma durante los próximos meses.

Una de las principales novedades tiene que ver con Underground, la productora de Sebastián Ortega, que trabaja en nuevas ficciones para 2027. La periodista contó que mantuvo una extensa conversación con Pablo Culell, quien le adelantó detalles de una producción centrada en una importante figura femenina de la historia argentina.

A partir de las pistas que recibió, Ubfal dedujo que el proyecto estará basado en la vida de Camila O'Gorman, cuya historia llegó al cine de la mano de María Luisa Bemberg. “Se va a hacer un melodrama en serie sobre la vida de Camila. Es una excelente historia y, además, es de valor internacional”, destacó.

El nuevo Bailando de Santiago del Moro

Por otra parte, Ubfal se refirió al certamen de baile que conducirá Santiago del Moro y que tiene previsto su desembarco en la pantalla chica en marzo. La periodista señaló que Martita Fort reveló públicamente que fue convocada para participar del programa, pero su presencia todavía no está confirmada.

En cuanto a la cantidad de participantes, estimó que podrían ser entre 12 y 14 parejas si el ciclo tiene una duración de tres meses.

También explicó las diferencias que tendrá el programa local respecto del que se realizará en Uruguay, basado en el formato que popularizó Marcelo Tinelli. “Una cosa es el de acá, que es el de Santiago, que es el formato de la BBC, más ballroom, y otra cosa es el de Uruguay, que es más show”, explicó.

Respecto de los integrantes del jurado y las figuras convocadas, aseguró que todavía no hay definiciones: “Es para marzo. Hay tiempo y no quieren revelar tan pronto”.

Facundo Arana y los rumores sobre su vida privada

Ubfal también se refirió a las versiones que circularon durante los últimos días sobre Facundo Arana y reveló que mantuvo una conversación con el actor, quien negó los rumores que lo vinculan sentimentalmente con otra mujer.

“Yo hablé y me desmintió la relación”, afirmó la periodista, quien cuestionó la insistencia alrededor del tema: “Le buscan el pelo al huevo y siguen dando vueltas para contenidos”.

Además, indicó que María Susini desmintió las versiones que involucraban a su hija en una supuesta relación sentimental con un hombre de 40 años.

Por último, al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación entre Arana y Susini, Ubfal sostuvo que existen versiones en ese sentido, aunque evitó dar certezas sobre el futuro de la pareja.

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