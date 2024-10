Habló el cuarto hijo de Martín Demichelis: “Mi verdadera historia”

A pesar del feriado, no podía faltar una nueva columna de la periodista Laura Ubfal. Porque todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en el aire del programa "Hora Pico", por La Brújula 24.

“Mi verdadera historia”

La reciente separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson llevó a Facu Bono a compartir su realidad y la historia de su identidad. En un acto de valentía, Facu habló sobre el dolor que le causó descubrir que era hijo del famoso futbolista y cómo eso impactó su vida. Con una frase contundente, "soy el hijo bastardo", relató los momentos difíciles que vivió hasta que finalmente aceptó su realidad. Facu, nacido en Justiniano Posse, es fruto de una relación adolescente entre Demichelis y su madre, quien ahora está casada y tiene tres hermanas.

Facu comenzó su relato expresando su profundo amor por su "viejo", a quien se refiere con cariño y gratitud. “Él ha sido y será el amor más grande que me dio este mundo”, confesó. A pesar de la tormenta emocional que atravesó desde 2012, cuando comenzaron sus dudas sobre su identidad, Facu encontró la fuerza para sanar y aceptar su historia. Reconoció la lucha de su madre, a quien agradece por haberlo amado incondicionalmente, y reflexionó sobre el impacto de su verdad en su familia. Agradeció a sus hermanas por su apoyo, aunque siente una carga de culpa por el dolor que su situación pudo haberles causado.

En cuanto a su nueva familia, Facu mencionó a sus amigos y a la gente de su ciudad, quienes han sido un pilar fundamental en su vida. Afirmó que, a pesar de los rumores y las complicaciones, no le molesta ser conocido como "el bastardo primogénito de Martín Demichelis". “La peor lucha en mi vida no fue el qué dirán, sino la duda que no me dejaba dormir”, confesó, revelando la carga emocional que llevaba por años. La relación con Martín comenzó durante la pandemia, y Facu encontró un nuevo hogar entre sus hermanas, quienes lo recibieron con amor y calidez.

Facu también desmintió varios rumores que rodean su vida. Aclaró que no ha recibido dinero de Martín desde 2012 y que ha trabajado arduamente desde los 11 años, desempeñándose en diversos oficios para poder subsistir. Aunque su vida ha estado marcada por desafíos, Facu se siente esperanzado por sus proyectos futuros en el mundo del arte, especialmente en el ámbito de los tatuajes. “Soy una persona soñadora y creativa”, comentó, subrayando su deseo de vivir una vida auténtica y llena de significado.

Al final, Facu dejó claro que no desea ser víctima de la prensa sensacionalista. “El periodismo no le importa arruinar una familia entera por un chisme”, afirmó con frustración. Su historia, lejos de ser un escándalo, es una travesía de autodescubrimiento y amor familiar, donde cada paso que ha dado lo ha llevado a construir una vida más plena y honesta. Hoy, su relación con Martín es la mejor que ha sido, y Facu está decidido a no permitir que las mentiras empañen su felicidad y su camino hacia la sanación.

Un médico planteó la polémica más difícil sobre el caso Lanata

Jorge Lanata se encuentra internado desde hace 116 días, enfrentando una situación de salud crítica que ha generado gran preocupación. Tras dos traslados a una clínica de rehabilitación y su regreso al Hospital Italiano, los médicos están lidiando con nuevas complicaciones que surgieron tras una cirugía por isquemia intestinal. Su historial médico, que incluye un trasplante renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes, añade un nivel de complejidad a su caso que lo convierte en un desafío médico significativo.

La vida de Lanata ha estado marcada por numerosas adversidades, pero su situación actual se ve agravada por una guerra familiar que, aunque relevante, parece quedar en un segundo plano ante su estado de salud. La atención se centra en la lucha de los médicos por estabilizar su condición en medio de la crítica situación. Sin embargo, ha surgido una controversia en torno a los comentarios de un médico que ha aparecido en los medios, quien se refirió al "encarnizamiento terapéutico". Esta expresión ha sido interpretada por muchos como una crítica a la forma en que se está manejando el tratamiento de Lanata, sugiriendo que el esfuerzo por prolongar su vida podría ser cuestionable.

El debate sobre el tratamiento de Lanata ha suscitado opiniones encontradas, especialmente entre profesionales de la salud. El médico profesor Claudio Santa María ha instado a abrir un diálogo sobre el tema, planteando interrogantes sobre lo que implicaría este enfoque si el paciente no fuera alguien tan conocido. Las reflexiones sobre el "encarnizamiento terapéutico" revelan una preocupación por las implicaciones éticas de los tratamientos médicos en pacientes en situaciones similares.

La atención del público hacia la salud de Lanata no solo resalta la importancia de la medicina en casos complejos, sino también la fragilidad de la vida humana y las decisiones difíciles que deben tomarse en situaciones críticas. Mientras los médicos continúan luchando por su bienestar, la discusión sobre su tratamiento abre un espacio necesario para reflexionar sobre el valor de la vida y la ética médica en el contexto de un paciente de alto perfil.

