Cambia desde este jueves la aplicación para el estacionamiento medido

Este jueves entrará en funcionamiento una nueva aplicación para el pago del estacionamiento medido en la ciudad, para aquellos usuarios de dispositivos Android, según informó la Municipalidad.

La nueva plataforma oficial será "SEM Mobile", la cual ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en Google Play Store. En tanto, los usuarios de iOS (iPhone) no deben realizar ninguna modificación.

Para hacer el cambio se deben seguir los siguientes pasos:

Desinstalar la aplicación "Parking Bahía" de su dispositivo.

Descargar e instalar "SEM Mobile" desde la Play Store.

Ingresar con el mismo usuario y contraseña habituales.

Descargar e instalar "SEM Mobile" desde la Play Store. Ingresar con el mismo usuario y contraseña habituales.

En cuanto al saldo disponible, se informó que en la cuenta del usuario se transferirá de manera automática a la nueva aplicación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para dudas, consultas o más información, el Municipio pone a disposición la línea de atención por WhatsApp al 291-6420777.