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Milei expuso en IDEA: "Mi rival soy yo mismo"
Anticipó un eventual segundo mandato con mayor ritmo legislativo y defendió resultados económicos.
Javier Milei volvió a colocar la elección presidencial de 2027 en el centro de su discurso y aseguró que, si obtiene un nuevo mandato, acelerará las reformas de su programa. El Presidente participó de manera virtual del 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata, y sostuvo que a partir del 11 de diciembre de 2027 “la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo”. Lo hizo desde Francia, donde se encontraba de viaje, ante empresarios reunidos en el encuentro.
Según planteó, un resultado electoral similar al obtenido por La Libertad Avanza en los últimos comicios legislativos permitiría al oficialismo acercarse a una mayoría propia en el Congreso. “Mi rival soy yo mismo”, afirmó al referirse al escenario electoral y cuestionó a eventuales postulantes opositores, entre ellos Axel Kicillof y Myriam Bregman.
Milei defendió además la gestión iniciada en diciembre de 2023 y mencionó como logros el equilibrio fiscal y distintas reformas aprobadas por el Congreso. Aseguró que su administración cumplió las promesas realizadas durante la campaña y anticipó que, si continúa en la Casa Rosada, buscará profundizar los cambios estructurales.
En materia tributaria, señaló que el Gobierno nacional puede avanzar sobre impuestos federales, pero remarcó que Ingresos Brutos depende de las provincias y las tasas municipales de los gobiernos locales. También anticipó que pretende seguir reduciendo retenciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, aunque condicionó una reforma más amplia a la disponibilidad de recursos para financiar el gasto público.
Sobre el sistema previsional, sostuvo que antes de impulsar una modificación integral es necesario reducir la informalidad laboral, bajar las tasas de interés y consolidar el crecimiento económico. Dijo que esas condiciones permitirían avanzar con una reforma “en serio y no un mamarracho”.
Finalmente, Milei se refirió al fallo de la Corte Suprema vinculado al DNU 70/2023 y la venta de tierras a extranjeros. El mandatario evitó cuestionar la decisión judicial y sostuvo que debe respetarse la división de poderes: “Lo que decida la Corte Suprema de Justicia es decisión de la Corte Suprema de Justicia”.
Con información de Infobae
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