Malvinas: Reino Unido convocó a la embajadora argentina por el arbitraje petrolero

La tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas volvió a crecer luego de que Londres convocara a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

La subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que la iniciativa argentina busca “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas y cuestionó la confiabilidad del país como socio internacional.

“Los esfuerzos para obstruir la actividad económica legal en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable”, sostuvo Kumaran, quien los calificó como intentos de afectar “la prosperidad y la seguridad económica” de los isleños.

La reacción se produjo después de que Milei instruyera a Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a activar el mecanismo de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El planteo argentino apunta especialmente al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las compañías proyectan comenzar la extracción de petróleo en 2028.

Ambas empresas ratificaron que continuarán con sus planes y solicitaron respaldo al Gobierno británico. “Instamos al Ministerio de Asuntos Exteriores a que responda adecuadamente a las amenazas ilegítimas de Argentina”, señalaron.

En paralelo, el Gobierno argentino también denunció vuelos realizados entre Punta Arenas y la base de Mount Pleasant, en Malvinas, atribuidos a la firma británica Thales UK Limited.

Kumaran defendió además el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar los recursos naturales y sostuvo que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro”.

El nuevo cruce profundiza una disputa que en los últimos días volvió a concentrarse en la explotación petrolera y en las acciones legales que Argentina analiza impulsar para impedir el desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con información de Clarín