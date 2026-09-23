La TV mueve fichas: llegan nuevas apuestas de ficción

Laura Ubfal repasó las principales novedades durante su columna de espectáculos en Hora Pico, por el aire de La Brújula 24, y anticipó una semana con cambios importantes en las distintas pantallas.

Una de las principales novedades llegará el lunes con el estreno de una nueva edición de MasterChef Celebrity por Telefe. La presentación oficial se realizó este martes con Wanda Nara y los 24 participantes que formarán parte de la competencia.

El canal también decidió reforzar su programación con el regreso de Doctor Milagro, la ficción turca que tuvo una enorme repercusión durante su primera emisión en la Argentina y que volverá a ocupar un lugar en la grilla desde las 17.15. “Eso también va a llevar mucha gente”, señaló Ubfal, quien destacó el rendimiento que siguen teniendo las producciones extranjeras incluso cuando se trata de repeticiones.

Un ejemplo es Avenida Brasil, que continúa consiguiendo importantes niveles de audiencia años después de su estreno original. Según repasó la periodista, la novela alcanzó 7,5 puntos y volvió a imponerse sobre varios ciclos de producción nacional. “Qué bien Telefe que sacó Avenida Brasil cuando ya nadie la recordaba”, comentaron durante la charla, en referencia a la respuesta del público.

El panorama de la ficción argentina, en cambio, sigue siendo mucho más acotado. “Muy poco, muy poco”, respondió Ubfal al ser consultada sobre las producciones nacionales que llegarán a la televisión abierta.

Entre las novedades aparece Sombras, un unitario que tendrá pocos capítulos y una emisión semanal. La historia estará atravesada por un drama familiar y será una de las escasas propuestas de ficción local que tendrán espacio en la pantalla.

América también prepara una tira juvenil y romántica de 24 capítulos de aproximadamente media hora, que además tendrá llegada a Prime Video. Todavía resta definir en qué día y horario será incorporada a la programación del canal.

Durante la columna también hubo una recomendación para Cautiva, ficción protagonizada por Carolina Kopelioff e inspirada en una historia real. “Está fabulosa la ficción”, afirmó Ubfal al destacar el trabajo realizado en la producción.

En cuanto a los números de audiencia, la periodista repasó una jornada en la que Telefe volvió a ubicarse al frente, mientras algunos ciclos de El Trece y América siguen buscando mejorar sus registros en una competencia cada vez más condicionada por producciones extranjeras y las plataformas.

Otro de los temas abordados fue la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada y continúa evolucionando. “Se supone que está mejor, está en habitación común”, indicó Ubfal.

La conductora realiza trabajos diarios con un kinesiólogo y, por el momento, los médicos mantienen cautela respecto de su alta. “El tema no es solamente que esté bien de los pulmones, sino que la movilidad es fundamental”, explicó la periodista.

Ubfal señaló que todavía habrá que esperar para conocer cuándo podrá retomar su actividad televisiva y remarcó que, a sus 99 años, la recuperación física resulta un aspecto central antes de regresar al programa.

Recordá que para saber más sobre estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.