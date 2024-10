"Puedo seguir con mi vida", dijo tras la condena del policía que lo golpeó ferozmente en la cuarentena

Luciano González fue víctima de un efectivo de la policía bonaerense llamado Cristian José Rodríguez, que fue condenado por haberlo golpeado ferozmente en la cuarentena.

El caso, que en su momento tuvo amplia repercusión en LA BRÚJULA 24, sucedió el 14 de abril del 2020 en la esquina de Juan Molina y Sixto Laspiur, cuando González había sacado a orinar a su perro. Por ello, a Rodríguez le impusieron ahora tres de cárcel en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Más tranquilos gracias a Dios, hoy es para cerrar el libro, cambiar de página y seguir con nuestras vidas como corresponde", consideró el damnificado en el inicio de la nota.

Y recordó, respecto de la brutal agresión sufrida: "Llegué a casa del trabajo y mi pareja se adelantó porque había que sacar a Marco, el perro. Cada dos horas había que hacerlo porque si no se complicaba y teníamos que hacerle punción en la veterinaria. Llegando a Juan Molina la alcancé y vimos el patrullero que salió derrapando, dio la vuelta y nos interceptó. Le explicamos la situación paso por paso, como para que se quede tranquilo. No estábamos paseando ni nada por el estilo, era por la salud del perro. Más allá de eso, él lo que quería hacer era llevarnos a la comisaría y que mi pareja se volviera sola".

"Yo le dije que al otro día tenía que levantarme temprano, siempre cordialmente, en ese momento me quiso llevar por la fuerza. Nunca nos resistimos ni le hablamos mal, hasta el día de hoy no lo entendía, recién en el juicio pude darme cuenta, porque este oficial tenía más procedimientos de esa forma", afirmó González.

Y siguió: "Quería dejar a mi mascota a la calle, nos llevaron a la comisaría, con insultos, la pasamos muy feo. A los dos meses mi perro falleció, igualmente veníamos hacía dos años así. Tenía una historia clínica para mostrar, esa noche justamente la tenía en mi casa y yo le insistía para que me acompañara a buscarla. De igual modo, él veía lo que tenía el perro".

"Sufrí golpes, quebradura de tabique, edema nasal, un ojo muy comprometido, golpes en el lado izquierdo de la cabeza, atrás de la oreja, tuve movimiento de los dientes. Hoy estoy bien gracias a Dios, la podemos contar. Igualmente en ese momento no me resistí porque no sé lo que hubiera pasado. Cuando estaba en el suelo es como que quería que yo reaccionara, me pisaba muy fuerte la oreja y ahí me paré del dolor, me fui hacia el lado del patrullero y aprovechó para golpearme", sintetizó.