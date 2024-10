Lista del escándalo: "Esto afecta la imagen de LLA, Liberman debería dar un paso al costado"

El titular del bloque de la Libertad Avanza en el Senado provincial, Sergio Vargas, habló con el equipo del programa Bahía Hoy, por La Brújula 24, sobre el escándalo vinculado a una lista de su partido que se postulaba para asumir en la Asamblea Universitaria de la UNS e incluía a varios criminales, como el "Monstruo" de Dorrego que violó y prendió fuego a una niña de 10 años.

Al respecto, el legislador se refirió en duros términos a los referentes de su espacio en la ciudad y, directamente, pidió que el ex candidato a intendente Oscar Liberman diera un paso al costado, porque "esto afecta la imagen de un partido que se está armando".

"Lo primero que quiero hacer es felicitarlos a ustedes que hicieron un periodismo de investigación muy completo. Muchas veces nosotros, que estamos con las tareas más diarias, nos enteramos de este tipo de cosas tan terribles a través de la prensa. Han destapado un hecho de una magnitud muy grande, muy desagradable, y nos toca a todos", explicó en el inicio de la entrevista.

Y agregó: "La realidad es que el hecho es horrendo y creo que afecta todo lo que es el armado de La Libertad Avanza, sobre todo localmente. Por eso hago responsable a la conducción política de Bahía Blanca. Hay que ponerse las botas y apartarse".

"El hecho de elegir en las listas a una persona que violó a una nena de 10 años, la roció con combustible, la quemó. Y encontrar también a gente que fue condenada por abusos, es un hecho que genera desconfianza en la ciudadanía. Yo en este caso voy a coincidir con Sebastián Pareja (pte. del bloque), me parece que Oscar Liberman tiene que dar un paso al costado. No alcanza con pedir disculpas y decir que fue un error, hay que ser responsable y apartarse, dejar que nueva gente, con capacidad, empiece a trabajar nuevamente", expuso con vehemencia Vargas.

Más frases del Senador libertario en el aire de La Brújula 24:

"Esa chica trabajaba codo a codo con Liberman -la armadora de la polémica lista, Aldana Nungeser-, fue elegida por él. Uno tiene que hacerse cargo de quién pone a ocupar esos cargos. Hay que tener ética y honestidad en estas cosas".

"Oscar Liberman no podía desconocer esta situación. ¿Cómo le explicamos a esas familias que fueron víctimas de estos delitos, que quizás nos votaron, que sale un comunicado diciendo que fue un error y que continuamos con la gestión?".

"Tenemos que ser mucho más duros en el armado de este nuevo espacio. La gente nos dio un voto de confianza muy fuerte y esto aleja a la gente de La Libertad Avanza. Es justamente lo que tenemos que evitar, tenemos que trabajar para la gente y hacernos responsables cuando cometemos errores de tal magnitud".

"Es fundamental para preservar la imagen que se corran todos los responsables, que no se corte solamente en esta chica Aldana. Las veces que estuve en Bahía Blanca entiendo que estuvo trabajando con nosotros, pero no la recuerdo de haber estado charlando con ella".

"Yo no le creo y me parece que hay que ser muy cuidadosos cuando elegimos gente que viene a trabajar, sobre todo esta chica que es docente en el Servicio Penitenciario, y con más razón debería analizarse con mayor profundidad cada situación. Porque ese no es un caso aislado, estamos hablando de al menos 5, son delitos aberrantes".

"Yo pienso en ese padre de esta chiquita, en los familiares de las víctimas, ¿qué van a pensar de nosotros si no tomamos una decisión correcta y dura?, creo que tiene que venir una nueva coordinación en Bahía Blanca".

"Estamos haciendo un pedido de informes en relación con esto, esto no puede quedar en un simple comunicado y decir que fue un error, va mucho más allá. Es realmente gravísimo, a esta persona le dicen el monstruo de Dorrego y lo tenemos en la lista de LLA. Esconder o querer poner este tema debajo de la alfombra no contribuye".